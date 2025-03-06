Практика судів
  1. В Україні

Пропозицію виділити пакет допомоги на 20 млрд євро Україні підтримують не всі країни — топдипломат ЄС

13:37, 6 березня 2025
Як вказав дипломат, пакет підтримують 10-12 країн-членів, переважно з Північної, Східної Європи та Балтії.
Пропозицію виділити пакет допомоги на 20 млрд євро Україні підтримують не всі країни — топдипломат ЄС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Низка країн Європейського Союзу не підтримують пропозицію виділити 20-мільярдний пакет допомоги Україні. Як пише Суспільне, про це повідомив топдипломат ЄС.

Як вказав дипломат, цей пакет підтримують 10-12 країн-членів, переважно з Північної, Східної Європи та Балтії.

«Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Бельгія так кажуть: Добре. Це чудово, що вони проявили ініціативу, але як така, вона не сумісна з тим, як ми функціонуємо. Ми вже даємо допомогу. Ми в моїй країні, наприклад, даємо багато, але ми не плануємо це на рік наперед. Ми обговорюємо насамперед з українцями. Вони кажуть нам, що їм потрібно, що ми можемо зробити. І ми можемо це забезпечити», — пояснив він.

Зазначимо, що Європейська рада збереться 6 березня, щоб обговорити військовий пакет для України в розмірі 20 мільярдів євро і кроки щодо збільшення витрат на оборону, включаючи потенційне послаблення фіскальних правил.

Нагадаємо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 4 березня запропонувала створити новий фонд для збільшення військових витрат у всьому Європейському Союзі.

Вона запропонувала дозволити країнам ЄС залучити до 150 мільярдів євро позик у рамках плану з п’яти частин щодо збільшення витрат на оборону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ЄС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На створення лише програмного забезпечення для нової ЄСІКС потрібно більше 1 млрд гривень – ДСА

Раніше гроші обіцяли надати іноземні партнери, але тепер все змінилося.

«Результати потрібні тут і зараз» – Рустем Умєров призначив Арсена Жумаділова директором Агенції оборонних закупівель

Міністр оборони Рустем Умєров призначив звільненого з посади гендиректора закупівельної агенції Міноборони «Державний оператор тилу» Арсена Жумаділова директором Агенції оборонних закупівель.

Суддю-блогера язик довів до Вищої ради правосуддя

У судді Дмитра Кривенка, відомого також як «Дмитро Липовецький», виникли проблеми через висловлювання на YouTube.

Прем’єр-міністр Польщі Туск підтримав ідею Макрона розширити ядерний потенціал для захисту ЄС

Лідери ЄС зібралися у Брюсселі, щоб обговорити оборону – Туск підтримав ідею Макрона про «ядерну парасольку».

Законопроект про знижку у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК рекомендували прийняти в цілому

У законопроекті йдеться про знижку в 50% при добровільному визнанні військовозобов’язаним порушення і сплаті штрафу від ТЦК.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду