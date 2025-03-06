Пропозицію виділити пакет допомоги на 20 млрд євро Україні підтримують не всі країни — топдипломат ЄС

Як вказав дипломат, пакет підтримують 10-12 країн-членів, переважно з Північної, Східної Європи та Балтії.

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Низка країн Європейського Союзу не підтримують пропозицію виділити 20-мільярдний пакет допомоги Україні. Як пише Суспільне, про це повідомив топдипломат ЄС.

Як вказав дипломат, цей пакет підтримують 10-12 країн-членів, переважно з Північної, Східної Європи та Балтії.

«Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Бельгія так кажуть: Добре. Це чудово, що вони проявили ініціативу, але як така, вона не сумісна з тим, як ми функціонуємо. Ми вже даємо допомогу. Ми в моїй країні, наприклад, даємо багато, але ми не плануємо це на рік наперед. Ми обговорюємо насамперед з українцями. Вони кажуть нам, що їм потрібно, що ми можемо зробити. І ми можемо це забезпечити», — пояснив він.

Зазначимо, що Європейська рада збереться 6 березня, щоб обговорити військовий пакет для України в розмірі 20 мільярдів євро і кроки щодо збільшення витрат на оборону, включаючи потенційне послаблення фіскальних правил.

Нагадаємо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 4 березня запропонувала створити новий фонд для збільшення військових витрат у всьому Європейському Союзі.

Вона запропонувала дозволити країнам ЄС залучити до 150 мільярдів євро позик у рамках плану з п’яти частин щодо збільшення витрат на оборону.

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