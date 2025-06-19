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СБУ викрила екскерівництво ДП «Документ» на розкраданні понад 21 млн гривень

15:36, 19 червня 2025
Протягом 2022-2023 років фігуранти привласнили понад 21 млн грн — СБУ.
СБУ викрила екскерівництво ДП «Документ» на розкраданні понад 21 млн гривень
Фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила колишніх та діючих посадовців держпідприємства «Документ» на розкраданні понад 21 млн гривень під час повномасштабної війни.

Зазначається, що до організації оборудки причетні 8 колишніх та діючих посадовців ДП «Документ», серед яких троє – представники керівної ланки.

В СБУ розповіли, що під час перебування на посадах після початку війни вони налагодили злочинний механізм одержання грошей від своїх підлеглих.

З метою реалізації схеми зловмисники організували систему виплати «подвійної» заробітної плати працівникам головного офісу державного підприємства, яких відрядили до представництва паспортного сервісу в одній із сусідніх країн ЄС.

За інформацією слідчих, ці співробітники отримували одну офіційну заробітну плату в Україні, а другу — на іноземну банківську картку, нібито за надані послуги, які насправді не виконувалися.

Частину отриманих коштів працівники передавали організаторам афери у вигляді «відкатів».

Під час обшуків у зловмисників вилучено документи про відкриття рахунків в іноземних фінустановах та банківські картки із доказами оборудки.

На підставі зібраних доказів восьми колишнім та діючим посадовцям ДП «Документ» повідомлено про підозру за статтею «Розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем». 

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СБУ

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