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СБУ разоблачила экс-управление ГП «Документ» на хищении более 21 млн гривен

15:36, 19 июня 2025
В течение 2022-2023 годов фигуранты присвоили более 21 млн грн - СБУ.
СБУ разоблачила экс-управление ГП «Документ» на хищении более 21 млн гривен
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Служба безопасности Украины разоблачила бывших и действующих должностных лиц госпредприятия «Документ» в хищении более 21 млн гривен во время полномасштабной войны.

Уточняется, что к организации махинации причастны 8 бывших и нынешних чиновников ГП «Документ», среди которых трое — представители руководящего состава.

В СБУ сообщили, что, находясь на своих должностях после начала войны, они наладили преступный механизм получения денежных средств от подчинённых.

Для реализации схемы злоумышленники организовали систему выплаты «двойной» заработной платы сотрудникам центрального офиса государственного предприятия, командированным в филиал паспортного сервиса в одной из соседних стран ЕС.

По данным следствия, эти сотрудники получали одну официальную зарплату в Украине, а вторую — на зарубежную банковскую карту якобы за оказанные услуги, которые фактически не выполнялись.

Часть полученных средств работники передавали организаторам аферы в виде «откатов».

Во время обысков у злоумышленников изъяты документы об открытии счетов в иностранных финучреждениях и банковские карты с доказательствами махинации.

На основании собранных доказательств восьми бывшим и действующим чиновникам ГП «Документ» сообщено о подозрении по статье «Растрата или завладение имуществом путём злоупотребления служебным положением».

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СБУ

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