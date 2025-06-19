Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики КУС ВС за май

В обзоре представлены важные правовые позиции в сфере уголовного и уголовно-процессуального права.

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Верховный Суд обнародовал очередной обзор судебной практики Кассационного уголовного суда в составе ВС — за май 2025 года, в котором отражены важные правовые позиции по уголовному и уголовно-процессуальному праву.

В сфере уголовного права акцент сделан на том, что:

– специальная конфискация не может применяться к автомобилю, если в формулировке обвинения, признанного судом доказанным, отсутствует указание на использование этого транспортного средства как орудия преступления;

– при наличии общей цели и согласованных действий обвиняемых, указывающих на их предварительную договоренность именно на совершение разбойного нападения, выполнение каждым обвиняемым в ходе нападения различных действий (нанесение ударов, изъятие вещей) не является основанием для квалификации содеянного по статьям, предусматривающим ответственность за отдельные преступные действия;

– в зависимости от конкретных обстоятельств уголовного правонарушения и с учетом диспозиций ч. 1 ст. 110 и ч. 2 ст. 109 УК Украины лицо может нести уголовную ответственность за покушение на совершение этих преступлений.

В сфере уголовно-процессуального права указано, что:

– поскольку перечень действий психолога при рассмотрении уголовного производства, в котором потерпевшим является малолетний, не определен, психолог во время допроса такого лица, учитывая его возраст, может совершать действия, прямо не запрещенные, с целью установления истины;

– использование доказательств и сведений, полученных от запрашиваемой стороны в результате выполнения запроса о международной правовой помощи, в выделенном уголовном производстве без дополнительного согласования с государствами, предоставившими такую информацию, соответствует требованиям ч. 1 ст. 553 УПК Украины.

В течение мая 2025 года КУС ВС сформулировал и другие не менее актуальные правовые позиции, которые отражены в обзоре судебной практики.

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