Рада приняла закон о порядке предоставления отпуска для подготовки и участия в спортивных соревнованиях

Теперь продолжительность отпуска, порядок, условия его предоставления и оплаты для подготовки и участия в спортивных соревнованиях для спортсменов национальной сборной и спортивных судей будет определять Кабмин.

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В четверг, 19 июня, Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения предоставления отпуска для подготовки и участия в спортивных соревнованиях».

Законопроект 11178 поддержали 255 народных депутатов Украины.

Закон предусматривает изменения в:

Кодекс законов о труде Украины;

Закон Украины «Об отпусках»;

Закон Украины «О физической культуре и спорте».

Теперь продолжительность отпуска, порядок, условия его предоставления и оплаты для подготовки и участия в спортивных соревнованиях:

для спортсменов, включенных в состав национальной сборной, и спортивных судей будет определять Кабинет Министров Украины;

для других работников — трудовой и/или коллективный договор.

Цель изменений — обеспечить возможность спортсменам, входящим в состав национальной сборной и представляющим Украину на международном уровне, а также спортивным судьям участвовать в соревнованиях независимо от согласия работодателя.

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