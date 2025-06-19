Рада приняла закон о порядке предоставления отпуска для подготовки и участия в спортивных соревнованиях

В четверг, 19 июня, Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения предоставления отпуска для подготовки и участия в спортивных соревнованиях».
Законопроект 11178 поддержали 255 народных депутатов Украины.
Закон предусматривает изменения в:
Теперь продолжительность отпуска, порядок, условия его предоставления и оплаты для подготовки и участия в спортивных соревнованиях:
Цель изменений — обеспечить возможность спортсменам, входящим в состав национальной сборной и представляющим Украину на международном уровне, а также спортивным судьям участвовать в соревнованиях независимо от согласия работодателя.
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