В Киеве задержали дельца, который за $2000 обещал «решить вопрос» по снятию мужчины с розыска

В Киеве задержали 30-летнего мужчину, который предложил за 2000 долларов США «помочь» семье призывника удалить его из учетных баз и избежать мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.
«Сделать это он якобы мог благодаря своим связям с должностными лицами, имеющими доступ к электронной базе данных «Оберіг», — сообщили в полиции.
Правоохранители задокументировали противоправную деятельность дельца и задержали его сразу после передачи второй части оговоренной суммы.
Задержанному сообщено о подозрении — ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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