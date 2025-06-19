В Киеве задержали дельца, который за $2000 обещал «решить вопрос» по снятию мужчины с розыска

За деньги фигурант обещал жене призывника через свои связи удалить информацию о муже из электронной базы данных «Оберіг».

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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В Киеве задержали 30-летнего мужчину, который предложил за 2000 долларов США «помочь» семье призывника удалить его из учетных баз и избежать мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

«Сделать это он якобы мог благодаря своим связям с должностными лицами, имеющими доступ к электронной базе данных «Оберіг», — сообщили в полиции.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность дельца и задержали его сразу после передачи второй части оговоренной суммы.

Задержанному сообщено о подозрении — ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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