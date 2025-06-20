Неповнолітнього з Хмельниччини, який пошкодив могилу військового, можуть відправити до в’язниці

17-річний хлопець у стані сп’яніння пошкодив могилу воїна.

Фото: Хмельницька обласна прокуратура

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На Хмельниччині скерували до суду обвинувальний акт відносно 17-річного хмельничанина, який здійснив наругу над могилою військовослужбовця ЗСУ. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що у березні цього року хлопець у стані алкогольного сп’яніння пошкодив металевий флагшток на могилі загиблого військовослужбовця. Він зняв синьо-жовтий прапор та металевий тризуб, який був частиною флагштока.

Тепер йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

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