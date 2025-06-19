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На Рівненщині чоловік застрелив собаку з пістолета — живодеру загрожує до 8 років позбавлення волі

18:36, 19 червня 2025
Чоловік цілеспрямовано завдав тварині смерті — знімав процес на відео, а собака загинула миттєво від пострілу в голову.
На Рівненщині чоловік застрелив собаку з пістолета — живодеру загрожує до 8 років позбавлення волі
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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На Рівненщині правоохоронці повідомили про підозру 42-річному чоловіку, який з пістолету застрелив собаку. Про це повідомляє поліція регіону.

Жорстоке вбивство сталося у період з грудня 2018 по січень 2019 року, однак відео з’явилось у мережі лише 14 квітня 2024 року. Того ж дня поліцейські зареєстрували кримінальне провадження та розпочали розслідування за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

«Під час моніторингу соціальних мереж на одному з телеграм-каналів поліцейські виявили відео, у якому видно, що невідомий чоловік пострілом в голову застрелив собаку, тримаючи його на повідку. Зі слів користувачів соцмереж, злочин мав місце на території ПП «Поліське Сарни», — зазначили в поліції.

Наступного дня оперативники встановили особу зловмисника — це 42-річний житель Рівненського району, який уже перебуває у слідчому ізоляторі Києва за скоєння інших тяжких злочинів: викрадення людини (ч. 3 ст. 146 ККУ) та замах на вбивство (ч. 2 ст. 115 ККУ).

Під час досудового слідства провели низку експертиз, зокрема судово-ветеринарну та мистецтвознавчу, які підтвердили обставини вчиненого. З’ясувалося, що чоловік цілеспрямовано завдав тварині смерті — знімав процес на відео, а собака загинула миттєво від пострілу в голову.

Слідчий за процесуального керівництва прокуратури повідомив зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).

Поліцейські також встановили, що місце скоєння злочину не пов’язане із діяльністю ПП «Поліське Сарни».

Щодо іншої особи, яка фігурує у відео тривають слідчі дії. Також у рамках кримінального провадження встановлюються й інші факти жорсткого поводження, до яких можуть бути причетні фігуранти.

Відповідно до санкції статті, 42-річному підозрюваному, який своєї вини не визнає, загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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вбивство Рівне тварини

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