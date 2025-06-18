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НАБУ викрило розкрадання 231 млн гривень на обладнанні для хворих на рак

18:43, 18 червня 2025
Антикорупціонери зламали схему дерибану бюджету Інституту раку.
НАБУ викрило розкрадання 231 млн гривень на обладнанні для хворих на рак
Фото: НАБУ
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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію, яка розкрала понад 231 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання для онкохворих. Про це повідомили в НАБУ.

Схема діяла у 2021–2022 роках під час реалізації проєкту «Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань» у Національному інституті раку (НІР). Зловмисники забезпечували перемогу підконтрольних компаній у тендерах через маніпуляції: НІР призначався розпорядником коштів, процес закупівель контролювався, проводився формальний аналіз ринку, а пропозиції конкурентів відхилялися.

Для максимізації прибутку ціни на обладнання завищували до 50% шляхом включення афілійованих закордонних компаній у ланцюг постачання та зміни комплектності. Докази, зібрані за участю правоохоронців із 12 країн, підтверджують ці махінації.

Підозру оголошено шести особам:

  • Організатору, фактичному керівнику групи постачальників (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України);
  • Двом довіреним особам із підконтрольних компаній (ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255 КК України);
  • Двом посадовцям НІР на час злочину (ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 255 КК України);
  • Виконувачу обов’язків директора НІР, депутату обласної ради на час злочину (ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 255 КК України).

Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших можливих причетних до схеми.

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