НАБУ викрило розкрадання 231 млн гривень на обладнанні для хворих на рак

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію, яка розкрала понад 231 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання для онкохворих. Про це повідомили в НАБУ.
Схема діяла у 2021–2022 роках під час реалізації проєкту «Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань» у Національному інституті раку (НІР). Зловмисники забезпечували перемогу підконтрольних компаній у тендерах через маніпуляції: НІР призначався розпорядником коштів, процес закупівель контролювався, проводився формальний аналіз ринку, а пропозиції конкурентів відхилялися.
Для максимізації прибутку ціни на обладнання завищували до 50% шляхом включення афілійованих закордонних компаній у ланцюг постачання та зміни комплектності. Докази, зібрані за участю правоохоронців із 12 країн, підтверджують ці махінації.
Підозру оголошено шести особам:
Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших можливих причетних до схеми.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.