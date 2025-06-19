«Джура-Пограничник» и «Джура-Полицейский»: Верховная Рада приняла постановление о Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игре «Джура»

Игра «Джура» способствует получению молодежью первичных общевойсковых и специальных компетенций, в том числе по специализациям «Джура-Защитник», «Джура-Десантник», «Джура-Пограничник», «Джура-Гвардеец», «Джура-Полицейский», необходимых для отстаивания территориальной целостности, защиты государственной границы, обеспечения правопорядка.

Фото: osvita.loda.gov.ua

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Верховная Рада 19 июня приняла в целом постановление 13309 о Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игре «Джура».

Игра «Джура» проводится с целью формирования у детей и молодежи патриотического и оборонного сознания.

Игра направлена, в частности, на получение молодежью первичных общевойсковых и специальных компетенций, в том числе по дополнительным специализациям, таким как «Джура-Защитник», «Джура-Десантник», «Джура-Пограничник», «Джура-Гвардеец», «Джура-Полицейский», необходимых для отстаивания государственной независимости и территориальной целостности Украины, защиты государственной границы, обеспечения безопасности и правопорядка в стране. Общий охват игрой детей и молодежи составил 150 тысяч участников.

С целью подготовки организаторов игры «Джура» институтами гражданского общества проведены всеукраинские учения и тренинги «Школы воспитателей джур». «Школа воспитателей джур» – это комплекс мероприятий, направленных на подготовку активистов к непосредственной практической деятельности по созданию и функционированию ячеек (роев/куреней) игры «Джура».

Но сейчас существует серьёзная проблема с финансовым обеспечением игры «Джура». В Законе «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» расходы на организацию и проведение III этапа игры «Джура» не предусмотрены. Также не во всех местных бюджетах предусмотрены средства на проведение начального, I и II этапов игры «Джура». Указанные обстоятельства могут привести к проведению игры «Джура» в 2025 году на ненадлежащем уровне.

Итак, Верховная Рада постановила рекомендовать Кабмину при разработке законопроектов о Госбюджете на 2026 год и последующие годы предусмотреть необходимое финансирование организации и проведения игры «Джура».

Поручила МОН:

• Усилить роль Украинского государственного центра национально-патриотического воспитания, краеведения и туризма учащейся молодежи как основной институции по обеспечению организации национально-патриотического воспитания детей и молодежи в системе образования и как главного учреждения методического и организационного сопровождения игры «Джура» с сохранением организационной самостоятельности и увеличением штатной численности структурного подразделения указанного центра, обеспечивающего методическое и организационное сопровождение во время проведения игры «Джура»;

• Обеспечить интеграцию игры «Джура» в систему образования, закрепление игры «Джура» как составляющей образовательного процесса;

• До 1 января 2026 года подготовить и подать в Министерство экономики предложения относительно внесения изменений в Национальный классификатор Украины в части внесения профессии «Воспитатель» в Классификатор профессий ДК 003:2010;

• С учётом предложений Национальной академии педагогических наук Украины обеспечить подготовку кадров, повышение профессиональной квалификации педагогов и воспитателей путём разработки образовательных программ, дополнительных образовательных модулей, специализированных курсов повышения квалификации педагогов всех специальностей, внедрения изучения Положения об игре «Джура» в учреждениях высшего образования как отдельного курса по педагогическим специальностям, внесения должности воспитателя в перечень должностей педагогических работников;

• Обеспечить регулярное осуществление мониторинга проведения этапов игры «Джура» и деятельности куреней игры «Джура» с соответствующим информированием представителей общественных объединений;

• Способствовать развитию учебных лагерей с активным способом передвижения, расширению международного сотрудничества, а также способствовать сотрудничеству с зарубежными партнерами в обеспечении организации и проведении совместных лагерей для детей и молодежи;

• Рассмотреть вопрос о возможности предоставления льгот при поступлении в специализированные учебные заведения военного (военно-спортивного) направления лучшим участникам игры «Джура» и лучшим участникам других мероприятий военно-патриотического воспитания.

Минкульту, Министерству цифровой трансформации, МОН поручено проведение активной информационной кампании для популяризации игры «Джура» среди участников образовательного процесса и общественности, в том числе средствами медиа, а также путём создания соответствующих веб-порталов и веб-сайтов.

МОН, МВД, Минобороны, Администрации Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Национальной гвардии, госадминистрациям поручено обеспечить привлечение ветеранов, военнослужащих сил обороны и работников сил безопасности к воспитательному процессу, предусмотренному игрой «Джура», к формированию у молодежи оборонного сознания на основе общественно-государственных (национальных) ценностей Украины и к участию в работе лагерной старшины.

Местным органам исполнительной власти поручено активизировать деятельность по организации и проведению мероприятий игры «Джура», в частности лагерей, на уровне областей и районов с целью создания условий для максимального охвата игрой «Джура» детей и молодежи во всех территориальных общинах соответствующих областей и районов.

Рекомендовано местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления:

• Предусмотреть включение в региональные и местные целевые программы по утверждению украинской национальной и гражданской идентичности задач и мероприятий по развитию игры «Джура»;

• Обеспечить на территории области, района, города, районов в городах, поселков и сел осуществление мероприятий по организации и проведению игры «Джура», в частности лагерей, с целью создания условий для максимального охвата игрой «Джура» детей и молодежи, проживающих на соответствующей территории;

• Способствовать развитию учебных лагерей с активным способом передвижения.

Автор: Наталя Мамченко

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