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До війська повернулося понад 29 тисяч бійців, які самовільно залишили частини — Олексій Сухачов

12:14, 5 серпня 2025
Олексій Сухачов повідомив, що з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року на службу повернулося понад 29 тисяч бійців, які самовільно залишили частини.
До війська повернулося понад 29 тисяч бійців, які самовільно залишили частини — Олексій Сухачов
Фото: ukranews.com
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Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що за 8 місяців дії спрощеного механізму повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив частину (СЗЧ), до війська повернулося понад 29 тисяч українських військовослужбовців. Про це він сказав в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Завдяки закону та розробленому механізму до війська з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року на службу повернулося понад 29 тисяч бійців, які самовільно залишили частини», - сказав директор ДБР.

Олексій Сухачов нагадав, що правовий механізм спрощеного повернення на службу був розроблений ДБР спільно із військовою службою правопорядку ЗСУ, Нацполіцією та Офісом Генерального прокурора.

«Цей механізм надає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення», - наголосив Сухачов.

Також він уточнив, що військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, за рішенням суду також можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 30 квітня прийняла закон 4392-IX, яким продовжила дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року, а також розповсюдила дію цього механізму на військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або ж дезертирували в період з 29 листопада 2024 року (законопроект 13177).

Також цим законом скасовується інститут призупинення військової служби таким військовослужбовцям під час дії воєнного стану.

Ще один законопроект 13346 пропонує виключити чинну норму про те, що військовослужбовці, стосовно яких судом постановлено ухвалу про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності на підставі, передбаченій ч. 5 статті 401 КК, зобов’язані невідкладно, але не пізніше 3 діб після набрання такою ухвалою законної сили, прибути до вказаних в ухвалі військових частин (місць проходження військової служби) для продовження проходження військової служби.

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ЗСУ ДБР військовослужбовці СЗЧ

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