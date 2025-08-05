В армию вернулись более 29 тысяч бойцов, самовольно покинувших части — Алексей Сухачев

Алексей Сухачев сообщил, что с 29 ноября 2024 года по август 2025 года на службу вернулись более 29 тысяч военнослужащих, самовольно покинувших части.

Фото: ukranews.com

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Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что за 8 месяцев действия упрощенного механизма возвращения на службу тех, кто впервые самовольно оставил часть (СЗЧ), в армию вернулись более 29 тысяч украинских военнослужащих. Об этом он сказал в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Благодаря закону и разработанному механизму в армию с 29 ноября 2024 года по август 2025 года вернулись на службу более 29 тысяч бойцов, которые самовольно покинули части», — сказал директор ГБР.

Алексей Сухачев напомнил, что правовой механизм упрощенного возвращения на службу был разработан ГБР совместно с Военной службой правопорядка ВСУ, Нацполицией и Офисом Генерального прокурора.

«Этот механизм дает шанс тем, кто совершил СЗЧ, вернуться в воинскую часть и продолжить службу в упрощенном порядке с восстановлением денежного, продовольственного, вещевого и другого обеспечения», — подчеркнул Сухачев.

Также он уточнил, что военнослужащие, совершившие СЗЧ, могут быть освобождены от уголовной ответственности по решению суда.

Как раньше писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 30 апреля приняла закон 4392-IX, которым продолжила действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих до 30 августа 2025 года, а также распространила действие этого механизма на военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы, либо же дезертировали в период с 29 ноября 2024 года (законопроект 13177).

Также этим законом отменяется институт приостановления военной службы таким военнослужащим во время действия военного положения.

Еще один законопроект 13346 предлагает исключить действующую норму о том, что военнослужащие, в отношении которых судом постановлено определение о закрытии уголовного производства и освобождении от уголовной ответственности на основании, предусмотренной ч. 5 статьи 401 УК, обязаны безотлагательно, но не позднее 3 суток после вступления таким определением в законную силу, прибыть в указанные в определении воинские части (места прохождения военной службы) для продолжения прохождения военной службы.

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