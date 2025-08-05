Как мобилизованному предпринимателю избежать штрафов по ЕСВ — условия и документы

Мобилизированные ФЛП, самозанятые лица и члены фермерских хозяйств освобождаются от штрафов и пени за неуплату ЕСВ во время военной службы.

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Предприниматели, которые были мобилизованы или заключили контракт на военную службу, освобождаются от уплаты штрафных санкций и пени за неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ). Также на них не распространяются меры взыскания во время службы — при соблюдении условий, установленных законом. Об этом напоминает Главное управление ГНС в Запорожской области.

Кто освобождается от санкций

Согласно Закону Украины № 2464-VI, прекращается применение штрафов, пени и других санкций к плательщикам единого взноса, которые:

являются ФЛП (в том числе на упрощенной системе налогообложения);

осуществляют независимую профессиональную деятельность;

являются членами фермерских хозяйств, не подлежащими страхованию на других основаниях;

и были:

мобилизованы или

заключили контракт на военную службу в условиях особого периода.

На весь период такой службы к ним не применяются штрафы, предусмотренные статьей 25 Закона № 2464.

На какие периоды распространяется освобождение

Если предприниматель не уплатил ЕСВ или не подал отчетность во время службы, начисленные налоговым органом штрафы и пеня:

будут аннулированы;

за периоды до первого числа месяца, в котором налоговая получила официальные сведения о мобилизации или контракте.

Важно: освобождение возможно и по обязательствам, возникшим до мобилизации

Плательщики, которые не выполнили обязательств по ЕСВ до даты мобилизации или во время службы, также освобождаются от ответственности, если:

отчетность подается в течение 150 дней после демобилизации или окончания лечения;

ЕСВ уплачивается в течение 180 дней.

Что делать, если у налоговой нет данных о мобилизации

Если информация о призыве или контракте не поступила из Единого государственного реестра призывников, предприниматель имеет право самостоятельно обратиться в налоговую:

с заявлением;

копией военного билета или другого документа, подтверждающего службу/мобилизацию/контракт.

Это позволит воспользоваться правом на списание штрафов, освобождение от ответственности и подачу отчетности в разрешенные сроки.

Никаких взысканий во время службы

Все предприниматели, проходящие военную службу по призыву резервистов или по контракту, не подлежат принудительным мерам воздействия — в частности:

взысканию задолженности;

начислению штрафов и пени.

Это право действует на весь срок службы и подтверждено теми же законодательными нормами.

Как воспользоваться правом на освобождение от ответственности

1. Проверить, получила ли налоговая данные из реестра.

2. В случае отсутствия — подать документы самостоятельно.

3. После демобилизации соблюсти сроки:

150 дней на подачу отчетности;

180 дней на уплату ЕСВ.

4. Хранить копии подтверждающих документов.

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