Как мобилизованному предпринимателю избежать штрафов по ЕСВ — условия и документы

Предприниматели, которые были мобилизованы или заключили контракт на военную службу, освобождаются от уплаты штрафных санкций и пени за неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ). Также на них не распространяются меры взыскания во время службы — при соблюдении условий, установленных законом. Об этом напоминает Главное управление ГНС в Запорожской области.
Кто освобождается от санкций
Согласно Закону Украины № 2464-VI, прекращается применение штрафов, пени и других санкций к плательщикам единого взноса, которые:
и были:
На весь период такой службы к ним не применяются штрафы, предусмотренные статьей 25 Закона № 2464.
На какие периоды распространяется освобождение
Если предприниматель не уплатил ЕСВ или не подал отчетность во время службы, начисленные налоговым органом штрафы и пеня:
Важно: освобождение возможно и по обязательствам, возникшим до мобилизации
Плательщики, которые не выполнили обязательств по ЕСВ до даты мобилизации или во время службы, также освобождаются от ответственности, если:
Что делать, если у налоговой нет данных о мобилизации
Если информация о призыве или контракте не поступила из Единого государственного реестра призывников, предприниматель имеет право самостоятельно обратиться в налоговую:
Это позволит воспользоваться правом на списание штрафов, освобождение от ответственности и подачу отчетности в разрешенные сроки.
Никаких взысканий во время службы
Все предприниматели, проходящие военную службу по призыву резервистов или по контракту, не подлежат принудительным мерам воздействия — в частности:
Это право действует на весь срок службы и подтверждено теми же законодательными нормами.
Как воспользоваться правом на освобождение от ответственности
1. Проверить, получила ли налоговая данные из реестра.
2. В случае отсутствия — подать документы самостоятельно.
3. После демобилизации соблюсти сроки:
4. Хранить копии подтверждающих документов.
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