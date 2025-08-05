Як мобілізованому підприємцю уникнути штрафів з ЄСВ — умови та документи

Мобілізовані ФОПи, самозайняті особи та члени фермерських господарств звільняються від штрафів і пені за несплату ЄСВ під час військової служби.

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Підприємці, які були мобілізовані або уклали контракт на військову службу, звільняються від сплати штрафних санкцій та пені за несплату або несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ). Також їм не загрожують заходи стягнення під час служби — за умови виконання визначених законом умов. Про це нагадує Головне управління ДПС у Запорізькій області.

Хто звільняється від санкцій

Відповідно до Закону України № 2464-VI, зупиняється застосування штрафів, пені та інших санкцій до платників єдиного внеску, які:

є ФОПами (включно з тими, хто на спрощеній системі оподаткування);

здійснюють незалежну професійну діяльність;

є членами фермерських господарств, які не підлягають страхуванню на інших підставах;

і були:

мобілізовані або

уклали контракт на військову службу в умовах особливого періоду.

На весь період такої служби на них не поширюються штрафи, передбачені статтею 25 Закону № 2464.

На які періоди поширюється звільнення

Якщо підприємець не сплатив ЄСВ або не подав звітність під час служби, нараховані податковим органом штрафи та пеня:

будуть анульовані;

за періоди до першого числа місяця, в якому податкова отримала офіційні відомості про мобілізацію або контракт.

Важливо: звільнення можливе і за обов’язками, які виникли до мобілізації

Платники, які не виконали обов’язків щодо ЄСВ до дати мобілізації або під час служби, також звільняються від відповідальності, якщо:

звітність подається протягом 150 днів після демобілізації або закінчення лікування;

ЄСВ сплачується протягом 180 днів.

Що робити, якщо податкова не має даних про мобілізацію

Якщо інформація про призов або контракт не надійшла з Єдиного держреєстру призовників, підприємець має право самостійно звернутися до податкової:

із заявою;

копією військового квитка або іншого документа, що підтверджує службу/мобілізацію/контракт.

Це дозволить скористатися правом на списання штрафів, звільнення від відповідальності та подати звітність у дозволені строки.

Жодних стягнень під час служби

Усі підприємці, які проходять військову службу за призовом резервістів або за контрактом, не підлягають примусовим заходам впливу — зокрема:

стягненням заборгованості;

нарахуванню штрафів і пені.

Це право діє на весь строк служби і підтверджується тими ж законодавчими нормами.

Як скористатися правом на звільнення від відповідальності

1. Перевірити, чи податкова отримала дані з реєстру.

2. У разі відсутності — подати документи самостійно.

3. Після демобілізації дотриматися термінів:

150 днів на подання звітності;

180 днів на сплату ЄСВ.

4. Зберігати копії підтверджень.

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