Корупція на закупівлі дронів та РЕБ — ще одну підозрювану відправили під варту

Директорку ТОВ «АКОПТЕРС» Євгенію Сидельникову відправили під варту.

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Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 5 серпня застосував до директорки ТОВ, яка є підозрюваною у справі про закупівлю РЕБ та БПЛА, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із альтернативою внесення застави у розмірі 2 001 508 грн. Про це повідомив офіційний сайт ВАКС.

У суді не вказують прізвище, але, за даними ЗМІ, мова йде про директорку ТОВ «АКОПТЕРС» Євгенію Сидельникову.

У разі внесення застави підозрювана зобовʼязується:

прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не залишати межі Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слічдого судді особами; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Вказана особа підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до власника підприємства – виробника БПЛА Владислава Марченка, якого підозрюють у розкраданнях під час закупівель дронів та за засобів радіоелектронної боротьби для ЗСУ.

Додамо, що Антикорсуд відправив під варту нардепа Олексія Кузнєцова та ексголову Луганської ОДА Сергія Гайдая, яких підозрюють у корупції під час закупівель РЕБ.

Раніше ми писали, що САП спільно з НАБУ оголосили про підозру 6 фігурантам гучної справи щодо корупції на закупівлях дронів і засобів РЕБ.

Серед підозрюваних: нардеп Олексій Кузнєцов, ексголова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, ексначальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко, а також командир військової частини Нацгвардії та фактичний бенефіціарний власник підприємства – виробника БПЛА.

Їм інкримінують статті про розкрадання державних коштів, одержання неправомірної вигоди та участь в організованій злочинній групі. Бенефіціару та директорці підприємства — виробника БПЛА також додатково інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

За версією слідства, вони за грошову винагороду оформлювали на роботу осіб та забезпечували їм бронювання, фактично блокуючи можливість їх мобілізації до лав ЗСУ.

Раніше НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. За даними слідства, у 2024–2025 роках організована група осіб системно заволодівала бюджетними коштами, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби сил оборони.

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