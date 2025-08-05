Коррупция при закупке дронов и РЭБ — еще одну подозреваемую отправили под стражу

Директор компании ООО «АКОПТЕРС» Евгению Сидельникову отправили под стражу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 5 августа применил к директору ООО, подозреваемой в деле о закупке средств радиоэлектронной борьбы и БПЛА, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 2 001 508 грн. Об этом сообщил официальный сайт ВАКС.

В суде не указывают фамилию, но, по данным СМИ, речь идет о директоре ООО «АКОПТЕРС» Евгении Сидельниковой.

В случае внесения залога подозреваемая обязуется:

Являться к следователю, прокурору, следственному судье, суду по каждому вызову;

Не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

Уведомлять следователя, прокурора или суд о смене места жительства и/или работы;

Воздерживаться от общения с лицами, определенными в постановлении следственного судьи;

Сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой заграничный паспорт (паспорта) и другие документы, дающие право на выезд за границу и въезд в Украину;

Носить электронное средство контроля.

Указанное лицо подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

– ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах),

– ч. 2 ст. 28 (совершение преступления по предварительному сговору группой лиц),

– ч. 1 ст. 114-1 (воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к владельцу предприятия – производителя БПЛА Владиславу Марченко, которого подозревают в хищениях при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы для ВСУ. Об этом сообщает ВАКС.

Добавим, что Антикорсуд отправил под стражу народного депутата Алексея Кузнецова и экс-председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая, которых подозревают в коррупции при закупках средств РЭБ.

Ранее мы писали, что САП совместно с НАБУ объявили о подозрении 6 фигурантам громкого дела по коррупции на закупках дронов и средств РЭБ.

Среди подозреваемых: нардеп Алексей Кузнецов, экс-председатель Мукачевской РГА и бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, бывший начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко, а также командир воинской части Нацгвардии и фактический бенефициарный владелец предприятия - производителя БПЛА.

Им инкриминируют статьи о хищении государственных средств, извлечении неправомерной выгоды и участии в организованной преступной группе. Бенефициару и директору предприятия — производителю БПЛА также дополнительно инкриминировано препятствование законной деятельности ВСУ. По версии следствия, они за денежное вознаграждение оформляли на работу лиц и обеспечивали бронирование, фактически блокируя возможность их мобилизации в ряды ВСУ.

Ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему при закупке БПЛА и средств РЭБ. По данным следствия, в 2024-2025 годах организованная группа лиц системно завладевала бюджетными средствами, которые органы местного самоуправления направляли на нужды сил обороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.