Практика судов
  1. В мире

В США судью подозревают в использовании искусственного интеллекта при вынесении решения

13:09, 5 августа 2025
Судья в США вынес решение с вымышленными сторонами, цитатами и делами, что вызвало подозрения в использовании искусственного интеллекта во время его подготовки.
В США судью подозревают в использовании искусственного интеллекта при вынесении решения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американский федеральный судья Генри Т. Уингейт вынес постановление с грубыми фактическими ошибками — в документе указаны несуществующие стороны, ложные цитаты из закона и ссылки на судебные дела, которых не существует. Это вызвало подозрения, что к созданию текста мог быть привлечен искусственный интеллект. Об этом сообщает Mississippi Today.

Так, 78-летний Уингейт 20 июля вынес постановление, которое приостанавливает действие закона штата Миссисипи о разнообразии и инклюзивности в образовании. Юристы, изучившие документ, обнаружили в нем ошибки и обратились к судье за разъяснениями.

Не те стороны, не те цитаты, не те дела

В частности, в документе были указаны организации, которые никогда не участвовали в иске — среди них Библиотечная ассоциация Миссисипи и женская организация Delta Sigma Theta Sorority Inc. Также в решении приведены цитаты из законодательства и искового заявления, которых на самом деле нет ни в одном из оригинальных документов.

Позже судья исправил постановление, однако прежняя версия была удалена из судебного реестра и больше недоступна для общественности. При этом обновленный документ датирован 20 июля — задним числом, несмотря на то что официально он был опубликован только через три дня.

«Наши юристы такого еще не видели», — заявил представитель офиса генерального прокурора штата на условиях анонимности для Mississippi Today.

Искусственный интеллект под подозрением

Некоторые юристы предполагают, что к созданию документа могла быть привлечена система искусственного интеллекта — на это указывают типичные «галлюцинации» ИИ, когда генератор текста ссылается на вымышленные прецеденты или искажает факты.

Судья Уингейт не прокомментировал ситуацию и не ответил на запросы о возможном использовании ИИ.

Несмотря на исправления, в новой версии постановления по-прежнему упоминается дело Cousins v. School Board of City of Norfolk (1974), которое либо не существует, либо содержит ошибочную ссылку — журналистам не удалось его найти в открытых правовых базах данных.

Профессор права Университета Майами Кристина Фрогок, изучающая влияние ИИ на юридическую этику, отметила: «Я не знаю, как объяснить эту историю. Чувствую себя, как Алиса в Зазеркалье».

Этическая ответственность — не для всех?

Когда юристы используют ИИ для подготовки документов и приводят фальшивые ссылки или вымышленные цитаты, суды часто применяют санкции. Например, недавно суд в Колорадо оштрафовал двух адвокатов на несколько тысяч долларов за подобные ошибки в подаче, сгенерированной ИИ.

Однако, когда аналогичные ошибки допускает сам судья — механизмов воздействия практически нет.

«Суд может требовать объяснений от адвоката, но не наоборот. Мы, скорее всего, так и не узнаем, что произошло на самом деле, если апелляционный суд не заинтересуется этим делом», — добавила Фрогок.

Следующее заседание по делу назначено на 5 августа — стороны будут обсуждать возможность введения предварительного запрета на действие закона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья США искусственный интеллект технологии ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Председателя Государственной судебной администрации будут выбирать с помощью международных экспертов

Конкурсный отбор главы ГСА запланирован на конец 2025 года.

Аудит полномочий Государственной судебной администрации запланирован на 2026 год – Высший совет правосудия

Для Высшего совета правосудия, ВККС и Совета судей Украины функциональный аудит запланирован на 2027 год.

В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

Владимир Зеленский заявил, что программа контрактов на военную службу 18–24 будет расширена, включая увеличение возраста и условий заключения

Программа контрактов 18–24 должна быть расширена – обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта – Владимир Зеленский.

Кабмин установил дополнительное вознаграждение военнослужащим, командированным в Фонд развития инноваций

Фонд развития инноваций находится в ведении Минцифры.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео