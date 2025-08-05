В США судью подозревают в использовании искусственного интеллекта при вынесении решения

Судья в США вынес решение с вымышленными сторонами, цитатами и делами, что вызвало подозрения в использовании искусственного интеллекта во время его подготовки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американский федеральный судья Генри Т. Уингейт вынес постановление с грубыми фактическими ошибками — в документе указаны несуществующие стороны, ложные цитаты из закона и ссылки на судебные дела, которых не существует. Это вызвало подозрения, что к созданию текста мог быть привлечен искусственный интеллект. Об этом сообщает Mississippi Today.

Так, 78-летний Уингейт 20 июля вынес постановление, которое приостанавливает действие закона штата Миссисипи о разнообразии и инклюзивности в образовании. Юристы, изучившие документ, обнаружили в нем ошибки и обратились к судье за разъяснениями.

Не те стороны, не те цитаты, не те дела

В частности, в документе были указаны организации, которые никогда не участвовали в иске — среди них Библиотечная ассоциация Миссисипи и женская организация Delta Sigma Theta Sorority Inc. Также в решении приведены цитаты из законодательства и искового заявления, которых на самом деле нет ни в одном из оригинальных документов.

Позже судья исправил постановление, однако прежняя версия была удалена из судебного реестра и больше недоступна для общественности. При этом обновленный документ датирован 20 июля — задним числом, несмотря на то что официально он был опубликован только через три дня.

«Наши юристы такого еще не видели», — заявил представитель офиса генерального прокурора штата на условиях анонимности для Mississippi Today.

Искусственный интеллект под подозрением

Некоторые юристы предполагают, что к созданию документа могла быть привлечена система искусственного интеллекта — на это указывают типичные «галлюцинации» ИИ, когда генератор текста ссылается на вымышленные прецеденты или искажает факты.

Судья Уингейт не прокомментировал ситуацию и не ответил на запросы о возможном использовании ИИ.

Несмотря на исправления, в новой версии постановления по-прежнему упоминается дело Cousins v. School Board of City of Norfolk (1974), которое либо не существует, либо содержит ошибочную ссылку — журналистам не удалось его найти в открытых правовых базах данных.

Профессор права Университета Майами Кристина Фрогок, изучающая влияние ИИ на юридическую этику, отметила: «Я не знаю, как объяснить эту историю. Чувствую себя, как Алиса в Зазеркалье».

Этическая ответственность — не для всех?

Когда юристы используют ИИ для подготовки документов и приводят фальшивые ссылки или вымышленные цитаты, суды часто применяют санкции. Например, недавно суд в Колорадо оштрафовал двух адвокатов на несколько тысяч долларов за подобные ошибки в подаче, сгенерированной ИИ.

Однако, когда аналогичные ошибки допускает сам судья — механизмов воздействия практически нет.

«Суд может требовать объяснений от адвоката, но не наоборот. Мы, скорее всего, так и не узнаем, что произошло на самом деле, если апелляционный суд не заинтересуется этим делом», — добавила Фрогок.

Следующее заседание по делу назначено на 5 августа — стороны будут обсуждать возможность введения предварительного запрета на действие закона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.