У США суддю підозрюють у використанні штучного інтелекту під час винесення рішення

Суддя у США виніс рішення з вигаданими сторонами, цитатами та справами, що викликало підозри у використанні штучного інтелекту під час його підготовки.

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Американський федеральний суддя Генрі Т. Вінгейт видав ухвалу з грубими фактичними помилками — у документі вказані неіснуючі сторони, фальшиві цитати з закону та посилання на судові справи, яких не існує. Це викликало підозри, що до створення тексту міг бути залучений штучний інтелект. Про це повідомляє Mississippi Today.

Так, 78-річний Вінгейт виніс заборону, яка припиняє дію закону штату Міссурі про різноманіття та інклюзивність в освіті 20 липня. Юристи, які вивчили документ, знайшли в ньому помилки і звернулися до судді за роз'ясненнями.

Не ті сторони, не ті цитати, не ті справи

Зокрема, в документі були зазначені організації, які ніколи не брали участі в позові — серед них Бібліотечна асоціація Міссісіпі та жіноча організація Delta Sigma Theta Sorority Inc. Також рішення цитує законодавчі норми й фрагменти позову, які насправді в жодному з документів не зустрічаються.

Суддя згодом виправив ухвалу, але попередню версію з реєстру було видалено, і вона більше недоступна для громадськості. Водночас оновлений варіант датовано 20 липня — тобто заднім числом, хоча його офіційно опублікували лише за три дні.

«Наші юристи такого ще не бачили», — заявив посадовець з офісу генпрокурора штату, коментуючи ситуацію на умовах анонімності для видання Mississippi Today.

Штучний інтелект під підозрою

Деякі юристи припускають, що до створення документа могла бути залучена система штучного інтелекту — на це вказують типові «галюцинації» ШІ, коли генератор тексту посилається на вигадані прецеденти або перекручує факти.

Суддя Вінгейт не прокоментував ситуацію і не відповів на запити щодо використання ШІ.

Незважаючи на виправлення, у новій ухвалі досі згадується справа Cousins v. School Board of City of Norfolk (1974), яка або не існує, або містить неправильне посилання — журналісти не змогли її знайти у відкритих базах даних.

Професорка права Університету Маямі Крістіна Фрогок, яка досліджує вплив ШІ на юридичну етику, зазначила: «Я не знаю, як пояснити цю історію. Відчуваю себе Алісою в Країні чудес».

Етична відповідальність — не для всіх?

Коли юристи використовують ШІ для підготовки документів і надають фальшиві посилання чи вигадані цитати, суди часто застосовують санкції. Наприклад, нещодавно суд у Колорадо оштрафував двох адвокатів на кілька тисяч доларів за подібні помилки в ШІ-згенерованому поданні.

Однак коли аналогічні помилки припускається сам суддя — інструментів впливу майже немає.

«Суд може вимагати пояснень від адвоката, але не навпаки. Імовірно, ми так і не дізнаємося, що насправді сталося, якщо апеляційна інстанція не зацікавиться», — зазначила Фрогок.

Наступне засідання у справі відбудеться 5 серпня — сторони обговорюватимуть запровадження попередньої заборони на дію закону.

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