Міноборони отримало нового речника — ним став Орест Дрималовський

Міністерство оборони отримало нового речника — ним став військовослужбовець і журналіст Орест Дрималовський.

Міністерство оборони України повідомило про призначення нового речника — ним став військовослужбовець, журналіст та телеведучий Орест Дрималовський.

До лав ЗСУ він приєднався у лютому 2024 року та служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Донеччині. За виняткову службу нагороджений медаллю «Хрест Доблесті».

Як вказують у Міноборони, у журналістиці Дрималовський працює з 2015 року. Він закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, був кореспондентом і ведучим телеканалу «Перший Західний», а згодом — програми «Вікна-новини» на СТБ.

Відтепер Орест Дрималовський у команді Міністерства оборони обійматиме посаду речника.

Нагадаємо, що 16 липня Рада відправила уряд у відставку, підтримавши відставку прем’єра Дениса Шмигаля. Тоді ж Президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав подання до Верховної Ради про призначення Дениса Шмигаля міністром оборони.

