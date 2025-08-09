Практика судов
Минобороны получило нового спикера — им стал Орест Дрималовский

15:03, 9 августа 2025
Министерство обороны получило нового спикера — им стал военнослужащий и журналист Орест Дрималовский.
Минобороны получило нового спикера — им стал Орест Дрималовский
Министерство обороны Украины сообщило о назначении нового спикера — им стал военнослужащий, журналист и телеведущий Орест Дрималовский.

В ряды ВСУ он присоединился в феврале 2024 года и служил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады на Донетчине. За исключительную службу награжден медалью «Крест Доблести».

Как указывают в Минобороны, в журналистике Дрималовский работает с 2015 года. Он окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко, был корреспондентом и ведущим телеканала «Первый Западный», а затем — программы «Вікна-новини» на СТБ.

Отныне Орест Дрималовский в команде Министерства обороны будет занимать должность спикера.

Напомним, что 16 июля Рада отправила правительство в отставку, поддержав отставку премьера Дениса Шмыгаля. Тогда же Президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал представление в Верховную Раду о назначении Дениса Шмыгаля министром обороны.

