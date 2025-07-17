НАЗК виявило масштабні порушення у червневих деклараціях: у половині — ознаки правопорушень

НАЗК виявило порушення у всіх деклараціях, перевірених у червні: у половині — ознаки кримінальних або адмінправопорушень.

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Національне агентство з питань запобігання корупції у червні 2025 року завершило 81 повну перевірку декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Порушення виявлено в кожній із них.

У 50% перевірених декларацій встановлено ознаки недостовірного декларування, незаконного збагачення, необґрунтованості активів або порушень антикорупційного законодавства. Зокрема:

у одній декларації — ознаки незаконного збагачення на понад 16,8 млн грн;

у двох — необґрунтованість активів на понад 9,2 млн грн;

у 36 — недостовірні відомості на понад 216,5 млн грн;

у двох — порушення обмеження щодо отримання подарунків.

До компетентних органів НАЗК скерувало:

два обґрунтовані висновки за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення);

38 — за ст. 366-2 КК України (недостовірне декларування);

шість — за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП (недостовірне декларування).

До Спеціалізованої антикорупційної прокуратури також направлено матеріали для розгляду питання про подання позову щодо визнання активів необґрунтованими стосовно:

заступника Міністра охорони здоров’я — Головного санітарного лікаря (на понад 3,1 млн грн),

депутата Славутської міської ради (на 7,9 млн грн і 6,1 млн грн),

депутата Одеської обласної ради (на 1,85 млн грн).

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