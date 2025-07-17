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НАЗК виявило масштабні порушення у червневих деклараціях: у половині — ознаки правопорушень

15:06, 17 липня 2025
НАЗК виявило порушення у всіх деклараціях, перевірених у червні: у половині — ознаки кримінальних або адмінправопорушень.
НАЗК виявило масштабні порушення у червневих деклараціях: у половині — ознаки правопорушень
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Національне агентство з питань запобігання корупції у червні 2025 року завершило 81 повну перевірку декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Порушення виявлено в кожній із них.

У 50% перевірених декларацій встановлено ознаки недостовірного декларування, незаконного збагачення, необґрунтованості активів або порушень антикорупційного законодавства. Зокрема:

  • у одній декларації — ознаки незаконного збагачення на понад 16,8 млн грн;
  • у двох — необґрунтованість активів на понад 9,2 млн грн;
  • у 36 — недостовірні відомості на понад 216,5 млн грн;
  • у двох — порушення обмеження щодо отримання подарунків.

До компетентних органів НАЗК скерувало:

  • два обґрунтовані висновки за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення);
  • 38 — за ст. 366-2 КК України (недостовірне декларування);
  • шість — за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП (недостовірне декларування).

До Спеціалізованої антикорупційної прокуратури також направлено матеріали для розгляду питання про подання позову щодо визнання активів необґрунтованими стосовно:

  • заступника Міністра охорони здоров’я — Головного санітарного лікаря (на понад 3,1 млн грн),
  • депутата Славутської міської ради (на 7,9 млн грн і 6,1 млн грн),
  • депутата Одеської обласної ради (на 1,85 млн грн).

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декларація держслужбовці НАЗК

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