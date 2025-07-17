Кількість людей, які отруїлися в новому ресторані Кацуріна, різко зросла

У лікарню вже госпіталізували 56 осіб, з них 8 дітей.

Фото: lv.npu.gov.ua

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Як відомо, ресторатор та популярний food-блогер Міша Кацурін повідомив про випадок масового отруєння у його новому ресторані у Львові. Він заявляв про отруєння 11 гостей.

Станом на ранок 17 липня до КНП «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня» вже госпіталізовано 56 осіб, з них 8 дітей. Усі постраждалі напередодні харчувалися у закладі громадського харчування Китайський Привіт у місті Львів. Про це повідомив заступник голови у Держпродспоживслужба Андрій Крейтор.

Він зазначив, що головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області розпочало епідеміологічне розслідування у зв’язку зі спалахом гострої кишкової інфекції серед відвідувачів закладу.

«Підставою для розслідування стало повідомлення від ДУ “Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” від 16.07.2025», - заявив він.

Посадовець додав, що 16 липня фахівці Львівського управління проводять позаплановий захід державного нагляду (контролю) у формі інспектування, аби встановити причини та умови, що спричинили спалах. Також направлено офіційні листи до Львівської міської ради та ГУ НП у Львівській області щодо координації подальших дій.

Держпродспоживслужба на чолі з Головою Сергій Ткачук тримає ситуацію на контролі та діє відповідно до чинного законодавства. Результати розслідування будуть повідомлені додатково.

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