Правопорушень не було, люди мали право виходити — Ігор Клименко прокоментував протести проти закону 12414 щодо НАБУ та САП

Протести проти закону 12414 пройшли мирно і без порушень, заявив міністр МВС Ігор Клименко, додавши, що Росія сподівалась скористатися акціями.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував протести проти закону 12414, яким врегульовано окремі аспекти діяльності НАБУ та САП.

Він зазначив, що люди мають право виходити на протести. Акції відбулись без правопорушень. Перші з них відбулися у низці міст України 22 липня після ухвалення документа.

«Чи мали право люди виходити? Так, мали. Правопорушень не було зафіксовано. Все пройшло спокійно та мирно. І ви побачили реакцію Національної поліції по Україні. Ми навчилися спілкуватися, ми навчилися поважати один одного і відчувати, що відбувається в країні. Інша справа - війна. І, думаю, росіяни вчора ввечері чекали, щоб скористатися акціями», - сказав він на зустрічі із журналістами.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський внесе законопроект, де будуть усі гарантії незалежності антикорупційних інституцій.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Президент підписав прийнятий 22 липня як закон 4555-IX законопроект 12414, яким вносяться суттєві зміни до КПК стосовно розподілу повноважень між НАБУ, САП та Генпрокурором.

Також закон спрощує процедури призначення прокурорів Офісу Генпрокурора та обласних прокуратур під час воєнного стану, водить нову підставу автоматичного припинення повноважень керівника органу прокуратури на адміністративній посаді - зокрема у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури. Крім того, він вносить зміни стосовно порядку повідомлення про підозру народним депутатам та міністрам. Розширено перелік осіб, стосовно яких застосовується особливий порядок кримінального провадження.

23 липня закон, яким врегульовано окремі аспекти діяльності НАБУ та САП, набув чинності.

Додамо, Володимир Зеленський 23 липня провів широку нараду з керівниками всіх правоохоронних і антикорупційних органів, а також з генеральним прокурором.

Крім того, генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що не планує забирати справи у НАБУ і САП, але буде вивчене питання щодо окремих проваджень – зокрема з «чужою» підслідністю.

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