На Одещині агент РФ готував теракт біля ТЦК

Чоловік намагався підірвати два саморобні вибухові пристрої в Ізмаїлі.

На Одещині попередили терористичний акт, який планувався у Ізмаїлі. Про це розповіли у прокуратурі.

Слідство встановило, що у вересні цього року 27-річний місцевий житель, діючи під керівництвом представників РФ, виготовив саморобний вибуховий пристрій. За виконання завдання він мав отримати грошову винагороду. Метою теракту був Ізмаїльський районний центр комплектування та соціальної підтримки.

Підозрюваний придбав необхідні побутові матеріали, зокрема металеві гайки, які мали слугувати уражуючими елементами. Усі інструкції — від рецептури вибухової речовини до способу активації — він отримував через месенджер Telegram від свого куратора з РФ. За планом, пристрій мав спрацювати після телефонного дзвінка.

У разі реалізації задуму, вибух міг призвести до численних жертв серед військових та правоохоронців. Крім того, теракт планували публічно висвітлити в інтернеті як «успіх» країни-агресора.

Втім, злочин вдалося попередити. Підозрюваного затримано, а вибухівку — знешкоджено. Під час обшуку у нього вдома вилучили складові для виготовлення СВП та мобільний телефон із доказами контакту з російськими кураторами.

