В Одесской области агент РФ готовил теракт возле ТЦК

Мужчина пытался взорвать два самодельных взрывных устройства в Измаиле.

В Одесской области предупредили террористический акт, который планировался в Измаиле. Об этом рассказали в прокуратуре.

Следствие установило, что в сентябре этого года 27-летний местный житель, действуя под руководством представителей РФ, изготовил самодельное взрывное устройство. За выполнение задания он должен получить денежное вознаграждение. Целью теракта являлся Измаильский районный центр комплектования и социальной поддержки.

Подозреваемый приобрел необходимые бытовые материалы, в частности, металлические гайки, которые должны были служить впечатляющими элементами. Все инструкции – от рецептуры взрывчатого вещества до способа активации – он получал через мессенджер Telegram от своего куратора из РФ. По плану устройство должно сработать после телефонного звонка.

В случае реализации замысла взрыв мог привести к многочисленным жертвам среди военных и правоохранителей. Кроме того, теракт планировали публично осветить в интернете как "успех" страны-агрессора.

Впрочем, преступление удалось предупредить. Подозреваемый задержан, а взрывчатка — обезврежена. В ходе обыска у него дома изъяли составляющие для изготовления СВП и мобильный телефон с поличным с российскими кураторами.

