Практика судов
  1. В Украине

В Одесской области агент РФ готовил теракт возле ТЦК

07:36, 22 октября 2025
Мужчина пытался взорвать два самодельных взрывных устройства в Измаиле.
В Одесской области агент РФ готовил теракт возле ТЦК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области предупредили террористический акт, который планировался в Измаиле. Об этом рассказали в прокуратуре.

Следствие установило, что в сентябре этого года 27-летний местный житель, действуя под руководством представителей РФ, изготовил самодельное взрывное устройство. За выполнение задания он должен получить денежное вознаграждение. Целью теракта являлся Измаильский районный центр комплектования и социальной поддержки.

Подозреваемый приобрел необходимые бытовые материалы, в частности, металлические гайки, которые должны были служить впечатляющими элементами. Все инструкции – от рецептуры взрывчатого вещества до способа активации – он получал через мессенджер Telegram от своего куратора из РФ. По плану устройство должно сработать после телефонного звонка.

В случае реализации замысла взрыв мог привести к многочисленным жертвам среди военных и правоохранителей. Кроме того, теракт планировали публично осветить в интернете как "успех" страны-агрессора.

Впрочем, преступление удалось предупредить. Подозреваемый задержан, а взрывчатка — обезврежена. В ходе обыска у него дома изъяли составляющие для изготовления СВП и мобильный телефон с поличным с российскими кураторами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада примет новый закон о внутренне перемещенных лицах, которым усилит цифровизацию их учета

Ныне действующий Закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» будет отменен, взамен будет принят новый, который еще больше цифровизирует учет ВПЛ, а также автоматически будет считать их жителями той территориальной общины, где они были взяты на учет.

Общественных союзов больше не будет – Верховная Рада рассмотрит законопроект о новом регулировании общественных организаций

Предлагается оставить только форму общественной организации.

Опыт ЕС в судейском образовании или какие управленческие решения нужны Украине – позиция Национальной школы судей

В Национальной школе судей рассказали, что нужно сделать со Школой судей, какие задачи она должна решать и что произойдет, если НШСУ прекратит свою деятельность как отдельное учреждение.

Водители смогут лишиться прав в случае накопления штрафных баллов – в Раде зарегистрировали законопроект

В Украине неуклонно растет количество ДТП, поэтому в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о штрафных баллах для водителей, которые системно нарушают ПДД.

Верховная Рада поддержала поручение правительству изменить в 2026 году порядок выплат спецпенсий судьям и прокурорам, установив единые подходы к возрасту выхода на пенсию

В Бюджетных выводах предусмотрено установление единых подходов к возрасту выхода на пенсию должностных лиц – в частности судей и прокуроров.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси