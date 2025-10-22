У Держпраці пояснили, чи має право розлучена жінка на додаткову соціальну відпустку як одинока мати

Розлучення саме по собі не надає жінці статусу одинокої матері.

У Держпраці пояснили, чи може розраховувати розлучена жінка на додаткову соціальну відпустку як одинока мати.

Там зазначили, що сам факт розлучення не дає жінці права на таку відпустку. Згідно з чинним законодавством, статус «одинокої матері» надається лише в окремих випадках. Це, зокрема, якщо батько дитини не вписаний у свідоцтво про народження або вписаний за вказівкою матері, якщо батько помер, позбавлений батьківських прав, оголошений безвісно відсутнім чи померлим, а дитина не усиновлена іншим чоловіком.

Отже, розлучена жінка, яка виховує дитину, не вважається «одинокою матір’ю» автоматично. Однак вона може претендувати на додаткову соціальну відпустку, якщо доведе, що батько дитини фактично не бере участі у її вихованні.

Для цього потрібно надати документи, що це підтверджують, наприклад — рішення суду, характеристики зі школи або садочка, довідки з органів соцзахисту тощо.

