В Гоструда объяснили, имеет ли право разведенная женщина на дополнительный социальный отпуск как одинокая мать

Развод сам по себе не придает женщине статуса одинокой матери.

В Гоструда объяснили, может ли рассчитывать разведенная женщина на дополнительный социальный отпуск как одинокая мать.

Там отметили, что сам факт развода не дает женщине права на такой отпуск. Согласно действующему законодательству, статус «одинокой матери» предоставляется только в редких случаях. Это, в частности, если отец ребенка не вписан в свидетельство о рождении или вписан по указанию матери, если отец умер, лишенный родительских прав, объявлен безвестно отсутствующим или умершим, а ребенок не усыновлен другим мужчиной.

Следовательно, разведенная женщина, воспитывающая ребенка, не считается «одинокой матерью» автоматически. Однако она может претендовать на дополнительный социальный отпуск, если докажет, что отец ребенка фактически не участвует в его воспитании.

Для этого нужно предоставить подтверждающие это документы, например — решение суда, характеристики из школы или садика, справки из органов соцзащиты и т.д.

