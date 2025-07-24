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США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи на $322 млн

08:38, 24 июля 2025
Помощь включает зенитные комплексы HAWK Phase III и оборудование для ремонта БМП Bradley.
США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи на $322 млн
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Государственный департамент США одобрил продажу Украине двух пакетов военной помощи, в которые войдут системы ПВО HAWK Phase III и их обслуживание, а также БМП Bradley и их ремонт. Об этом сообщили в Пентагоне.

Отмечается, что правительство Украины обратилось с просьбой приобрести товары и услуги, необходимые для технического обслуживания ракетной системы HAWK, а именно:

  • пятитонные грузовые автомобили;
  • запасные части к системе HAWK;
  • ремонт и капитальный ремонт противовоздушных зенитных установок HAWK;
  • наборы инструментов;
  • испытательное оборудование;
  • вспомогательное оборудование;
  • техническую документацию;
  • обучение;
  • техническую и полевую поддержку со стороны правительства США и подрядчика;
  • техническую помощь правительству США и подрядчиков;
  • контейнеры для хранения и оборудования, связанные с хранением запасных частей;
  • запасные части для ракет MIM-23 HAWK и ремонт ракет;
  • другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

"Госдепартамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины зарубежных военных средств ракетной системы HAWK Phase III, систем обеспечения и сопутствующего оборудования на сумму около 172 миллионов долларов. Агентство по оборонному сотрудничеству в сфере безопасности предоставило необходимую сертификацию, сообщив Конгресс", — сообщили в Пентагоне.

Там отметили, что эта продажа будет способствовать целям внешней политики и целям национальной безопасности США, улучшая способность Украины обеспечивать собственную оборону.

Кроме того, Госдеп одобрил возможную продажу Киеву средств технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта БМП Bradley, а также связанного с ними оборудования за рубежом на сумму около 150 миллионов долларов.

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США Украина военная помощь

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