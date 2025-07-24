США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи на $322 млн

Государственный департамент США одобрил продажу Украине двух пакетов военной помощи, в которые войдут системы ПВО HAWK Phase III и их обслуживание, а также БМП Bradley и их ремонт. Об этом сообщили в Пентагоне.
Отмечается, что правительство Украины обратилось с просьбой приобрести товары и услуги, необходимые для технического обслуживания ракетной системы HAWK, а именно:
"Госдепартамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины зарубежных военных средств ракетной системы HAWK Phase III, систем обеспечения и сопутствующего оборудования на сумму около 172 миллионов долларов. Агентство по оборонному сотрудничеству в сфере безопасности предоставило необходимую сертификацию, сообщив Конгресс", — сообщили в Пентагоне.
Там отметили, что эта продажа будет способствовать целям внешней политики и целям национальной безопасности США, улучшая способность Украины обеспечивать собственную оборону.
Кроме того, Госдеп одобрил возможную продажу Киеву средств технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта БМП Bradley, а также связанного с ними оборудования за рубежом на сумму около 150 миллионов долларов.
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