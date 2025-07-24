США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на $322 млн

Допомога включає зенітні комплекси HAWK Phase III та обладнання для ремонту БМП Bradley.

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Державний департамент США схвалив продаж Україні двох пакетів військової допомоги, до яких увійдуть системи ППО HAWK Phase III та їх обслуговування, а також БМП Bradley та їх ремонт. Про це повідомили у Пентагоні.

Зазначається, що уряд України звернувся з проханням придбати товари та послуги, необхідні для технічного обслуговування ракетної системи HAWK, зокрема:

п'ятитонні вантажні автомобілі;

запасні частини до системи HAWK;

ремонт та капітальний ремонт протиповітряних зенітних установок HAWK;

набори інструментів;

випробувальне обладнання;

допоміжне обладнання;

технічну документацію;

навчання;

технічну та польову підтримку з боку уряду США та підрядника;

технічну допомогу уряду США та підрядників;

контейнери для зберігання та обладнання, пов'язане зі зберіганням запасних частин;

запасні частини для ракет MIM-23 HAWK та ремонт ракет;

інші пов'язані елементи логістики та підтримки програми.

"Держдепартамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України закордонних військових засобів ракетної системи HAWK Phase III, систем забезпечення та супутнього обладнання на суму приблизно 172 мільйони доларів. Агентство з оборонного співробітництва у сфері безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес", — повідомили у Пентагоні.

Там зазначили, що цей продаж сприятиме цілям зовнішньої політики та цілям національної безпеки США, покращуючи здатність України забезпечувати власну оборону.

Крім того, Держдеп схвалив можливий продаж Києву засобів технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту БМП Bradley, а також пов’язаного з ними обладнання за кордоном на суму приблизно 150 мільйонів доларів.

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