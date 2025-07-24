США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на $322 млн

Державний департамент США схвалив продаж Україні двох пакетів військової допомоги, до яких увійдуть системи ППО HAWK Phase III та їх обслуговування, а також БМП Bradley та їх ремонт. Про це повідомили у Пентагоні.
Зазначається, що уряд України звернувся з проханням придбати товари та послуги, необхідні для технічного обслуговування ракетної системи HAWK, зокрема:
"Держдепартамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України закордонних військових засобів ракетної системи HAWK Phase III, систем забезпечення та супутнього обладнання на суму приблизно 172 мільйони доларів. Агентство з оборонного співробітництва у сфері безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес", — повідомили у Пентагоні.
Там зазначили, що цей продаж сприятиме цілям зовнішньої політики та цілям національної безпеки США, покращуючи здатність України забезпечувати власну оборону.
Крім того, Держдеп схвалив можливий продаж Києву засобів технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту БМП Bradley, а також пов’язаного з ними обладнання за кордоном на суму приблизно 150 мільйонів доларів.
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