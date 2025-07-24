Михайло Федоров суттєво оновив склад заступників

Кабінет Міністрів призначив п'ять нових заступників міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Відповідні посади обійняли: Віталій Балашов, Наталя Денікеєва, Валерія Коваль, Станіслав Прибитько та Зоряна Стецюк.
Віталій Балашов раніше працював у ТОВ «ЕПАМ Діджитал», а наразі є військовослужбовцем. Паралельно він виконує обов’язки техніка-програміста у фінансовому управлінні Генерального штабу Збройних сил України.
Наталя Денікеєва до призначення обіймала посаду директора директорату розвитку ІТ-індустрії Міністерства цифрової трансформації.
Валерія Коваль виконувала обов’язки заступника директора — начальника відділу розвитку електронних послуг на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг у складі Департаменту розвитку е-послуг Мінцифри.
Станіслав Прибитько раніше очолював директорат електронних комунікацій та радіочастотного спектра Міністерства.
Зоряна Стецюк обіймала посаду директора директорату з реінжинірингу публічних послуг Мінцифри.
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