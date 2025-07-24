В Одесі після обстрілу палав «Привоз», пошкоджень зазнав Приморський бульвар, зруйнована багатоповерхівка, фото

Ринок «Привоз» потрапив під удар шахедів в Одесі.

Фото: ДСНС

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У ніч на 24 липня російські війська завдали масованого удару по Одесі шахедами. Внаслідок атаки в місті спалахнули пожежі, пошкоджено цивільні об'єкти, зокрема житлову багатоповерхівку, ринок "Привоз", АЗС та архітектурні пам'ятки в центрі.

За даними ДСНС, в Одесі зруйнована житлова 9-поверхівка, внаслідок чого без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5-го по 8-й поверхи, горіли оселі на 5-му та 6-му поверхах одного з підʼїздів.

Є загроза обвалу конструкцій. Рятувальники евакуювали 33 мешканці та врятували 5 – їх заблокувало у квартирах.

Фото: ДСНС

Також на территорії відомого ринку "Привоз" палали павільйоні через обстріл. Рятувальники ліквідували пожежу двоповерхової будівлі й торгівельних павільйонів.

Фото: ДСНС

В Одесі також зазнав ушкоджень Приморський бульвар. Постраждали пам’ятки архітектури в історичному центрі, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Фото: Геннадій Труханов

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