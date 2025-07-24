В Одессе после обстрела горел «Привоз», повреждения получил Приморский бульвар, разрушена многоэтажка, фото

Рынок «Привоз» попал под удар шахедов в Одессе.

Фото: ГСЧС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 24 июля российские войска нанесли массированный удар по Одессе шахедами. В результате атаки в городе вспыхнули пожары, повреждены гражданские объекты, в том числе жилая многоэтажка, рынок "Привоз", АЗС и архитектурные достопримечательности в центре.

По данным ГСЧС, в Одессе разрушена жилая 9-этажка, в результате чего без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этажи, горели дома на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов.

Есть угроза обрушения конструкций. Спасатели эвакуировали 33 жителя и спасли 5 – их заблокировало в квартирах.

Также на территории известного рынка "Привоз" горели павильоны из-за обстрела. Спасатели ликвидировали пожар двухэтажного здания и торговых павильонов.

В Одессе также получил повреждения Приморский бульвар.

Пострадали памятники архитектуры в находящемся под охраной ЮНЕСКО историческом центре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.