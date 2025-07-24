Практика судов
  1. В Украине

В Одессе после обстрела горел «Привоз», повреждения получил Приморский бульвар, разрушена многоэтажка, фото

08:15, 24 июля 2025
Рынок «Привоз» попал под удар шахедов в Одессе.
В Одессе после обстрела горел «Привоз», повреждения получил Приморский бульвар, разрушена многоэтажка, фото
Фото: ГСЧС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 24 июля российские войска нанесли массированный удар по Одессе шахедами. В результате атаки в городе вспыхнули пожары, повреждены гражданские объекты, в том числе жилая многоэтажка, рынок "Привоз", АЗС и архитектурные достопримечательности в центре.

По данным ГСЧС, в Одессе разрушена жилая 9-этажка, в результате чего без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этажи, горели дома на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов.

Есть угроза обрушения конструкций. Спасатели эвакуировали 33 жителя и спасли 5 – их заблокировало в квартирах.

Также на территории известного рынка "Привоз" горели павильоны из-за обстрела. Спасатели ликвидировали пожар двухэтажного здания и торговых павильонов.

В Одессе также получил повреждения Приморский бульвар.

Пострадали памятники архитектуры в находящемся под охраной ЮНЕСКО историческом центре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Одесса обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Некоторые прокуроры получали инвалидность не от хорошей жизни – Руслан Кравченко объяснил проблему несправедливости зарплат в прокуратуре

Начальник отдела ГБР получает 160 тысяч грн, а я – как Генпрокурор – 95 тысяч грн, а в НАБУ зарплаты вообще «космос» – Руслан Кравченко объяснил несправедливость «замороженного» минимума в 1600 грн для расчета окладов прокуроров.

Третьякова предложила Генпрокурору Кравченко переворот в системе оплаты труда прокуроров – и чтобы они выходили на пенсию в 60-65 лет

Галина Третьякова заявила, что настало время в корне изменить систему оплаты труда прокуроров «на рыночных принципах».

Президент Зеленский подписал указ о немедленном аудите государственных расходов для усиления обороны

Владимир Зеленский поручил правительству в течение месяца провести аудит всех государственных расходов, чтобы направить максимум средств на оборону.

Владимир Зеленский внесет законопроект, в котором будут все гарантии независимости антикоррупционных институций

Президент Зеленский сообщил, что готовится законопроект, где будут все нормы для независимости антикоррупционных институций.

Руслан Кравченко заявил, что не планирует забирать дела у НАБУ и САП, но будет изучен вопрос по отдельным производствам – в частности, с «чужой» подследственностью

В отношении отдельных производств, в частности, там, где государству был нанесен большой ущерб, но годами нет движения, или же когда дела имеют «чужую» подследственность, Офис Генпрокурора может провести изучение, но «забирать дела у НАБУ и САП» Руслан Кравченко не планирует.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду