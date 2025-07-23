Украина предложила российской стороне провести встречу Зеленского и Путина до конца августа, — Рустем Умеров

В Стамбуле завершились переговоры между Украиной и РФ — стороны договорились о гуманитарном обмене более 1200 пленных.

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В Стамбуле завершился третий раунд переговоров между Украиной и Россией. По итогам встречи стороны договорились о дальнейших обменах военнослужащими и гражданскими заложниками. Об этом сообщает Clash Report.

В то же время новый раунд переговоров по обмену пленными в ближайшее время не планируется.

Секретарь СНБО и глава украинской переговорной группы Рустем Умеров заявил, что Украина предлагает провести встречу лидеров Украины и России до конца августа.

Он отметил, что в рамках достигнутых договоренностей в гуманитарный обмен между Украиной и Россией будет включено более 1200 человек.

Умеров поблагодарил международных партнеров за поддержку мирных инициатив, особенно Турцию — за роль посредника и организатора переговоров.

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