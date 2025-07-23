Україна запропонувала російській стороні провести зустріч Зеленського та Путіна до кінця серпня, — Рустем Умєров

У Стамбулі завершились перемовини між Україною та РФ — сторони домовилися про гуманітарний обмін понад 1200 полонених.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Стамбулі завершився третій раунд переговорів між Україною та Росією. За підсумками зустрічі сторони погодили подальші обміни військовополоненими та цивільними заручниками. Про це повідомляє Clash Report.

Водночас новий раунд перемовин щодо обміну полоненими найближчим часом не планується.

Секретар РНБО та очільник української переговорної групи Рустем Умєров заявив, що Україна пропонує провести зустріч Володимира Зеленського та Путіна до кінця серпня.

Він зазначив, що в межах досягнутих домовленостей про гуманітарний обмін між Україною та Росією буде включено понад 1200 осіб.

Умєров подякував міжнародним партнерам за підтримку мирних ініціатив, зокрема Туреччині за роль посередника та організатора переговорів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.