Україна готова до припинення вогню та виступає за зустріч на рівні лідерів — Рустем Умєров

Україна закликає до термінової зустрічі лідерів, яка, на думку Рустема Умєрова, здатна розблокувати політичний прогрес і наблизити справедливий мир.

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Секретар РНБО, очільник української делегації на переговорах з РФ Рустем Умєров оприлюднив фото фінальної підготовки до перемовин з росіянами в Стамбулі 23 липня.

Він заявив, що українська делегація перебуває у Стамбулі на виконання доручення Президента і продовжує переговори задля досягнення справедливого та сталого миру.

«Перед перемовинами провели фінальну підготовку з командою. Ми продовжуємо переговорний процес заради досягнення справедливого і сталого миру – заради повернення всіх наших людей, зокрема дітей, яких було незаконно депортовано до Росії», – зазначив Умєров.

Він подякував Турецькій Республіці та особисто президенту Реджепу Таїпу Ердогану за підтримку України й за створення платформи для діалогу.

За словами Умєрова, Україна готова до припинення вогню і використовує кожну, навіть найменшу можливість для цього.

«І це можливо. Усі технічні механізми припинення вогню добре відомі. Єдина перешкода – неконструктивна позиція Москви», – наголосив він.

Секретар РНБО підкреслив, що Україна наполягає на проведенні зустрічі лідерів, яка може стати ключовою для розблокування політичного прогресу.

«Ми були готові до неї вчора. Готові сьогодні. І будемо готові завтра. Така зустріч здатна розблокувати реальний політичний прогрес. Росія має продемонструвати готовність», – підсумував Умєров.

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