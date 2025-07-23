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У Києві понад 2 тисячі людей вийшли на мітинг проти закону щодо НАБУ і САП — Ігор Клименко

21:44, 23 липня 2025
В столиці відбулася масова мирна акція протесту проти закону 12414, яка зібрала до 2,5 тисяч учасників і пройшла без жодного порушення, повідомили в МВС.
У Києві понад 2 тисячі людей вийшли на мітинг проти закону щодо НАБУ і САП — Ігор Клименко
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У центрі Києва відбулася масова мирна акція протесту щодо закону про НАБУ і САП 12414, участь у якій взяли до 2,5 тисяч осіб. Такі дані озвучив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в коментарі ТСН.

За його словами, мітинг, що пройшов 22 липня, минув спокійно та без порушень громадського порядку.

Жодного адміністративного протоколу за підсумками акції не складено. Клименко подякував учасникам за дотримання закону та мирний характер заходу.

Окрім Києва, мітинги також відбулися ще у 15 містах України. За даними МВС, у регіонах участь в акціях брали групи від 50 до 200 осіб.

Додамо, що незважаючи на заяву Президента Володимира Зеленського стосовно того, що вже незабаром у Раді з'явиться президентський законопроект, де будуть усі гарантії незалежності антикорупційних інституцій, у Києві ввечері 23 липня зібрався мирний мітинг в центрі біля театру Івана Франка.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада прийняла, а Президент підписав законопроект 12414, який стосується балансу повноважень між НАБУ, САП і Офісом генпрокурора.

Володимир Зеленський 23 липня провів широку нараду з керівниками всіх правоохоронних і антикорупційних органів, а також з генеральним прокурором.

У свою чергу очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що зміни до законів про НАБУ і САП будуть готові протягом 2 тижнів.

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НАБУ МВС закон законопроект Київ САП

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