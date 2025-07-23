В Киеве более 2 тысяч человек вышли на митинг против закона по НАБУ и САП — Игорь Клименко

В столице прошла массовая мирная акция протеста против закона 12414, которая собрала до 2,5 тысяч участников и прошла без всякого нарушения, сообщили в МВД.

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В центре Киева прошла массовая мирная акция протеста против закона №12414 о НАБУ и САП, в которой приняли участие до 2,5 тысячи человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии ТСН.

По его словам, митинг, который состоялся 22 июля, прошел спокойно и без нарушений общественного порядка.

Ни одного административного протокола по итогам акции составлено не было. Клименко поблагодарил участников за соблюдение закона и мирный характер мероприятия.

Кроме Киева, митинги также прошли еще в 15 городах Украины. По данным МВД, в регионах в акциях участвовали группы от 50 до 200 человек.

Добавим: несмотря на заявление Президента Владимира Зеленского о том, что вскоре в Раде появится президентский законопроект с полными гарантиями независимости антикоррупционных институтов, в Киеве вечером 23 июля состоялся мирный митинг в центре города — возле театра имени Ивана Франко.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла, а Президент подписал законопроект №12414, который касается баланса полномочий между НАБУ, САП и Офисом генерального прокурора.

Добавим, Владимир Зеленский 23 июля провел совещание с руководителями всех правоохранительных и антикоррупционных органов, а также с генеральным прокурором.

Президент заявил, что в Верховную Раду будет внесен президентский законопроект, в котором будут все нормы независимости антикоррупционных институций.

В свою очередь глава МВД Игорь Клименко отметил, что изменения в законы о НАБУ и САП будут готовы в течение 2 недель.

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