Украина готова к прекращению огня и выступает за встречу на уровне лидеров — Рустем Умеров

Украина призывает к срочной встрече лидеров, способной, по мнению Рустема Умерова, разблокировать политический прогресс и приблизить справедливый мир.

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Секретарь СНБО, глава украинской делегации на переговорах с РФ Рустем Умеров опубликовал фото финальной подготовки к переговорам с россиянами в Стамбуле, запланированным на 23 июля.

Он заявил, что украинская делегация находится в Стамбуле по поручению Президента и продолжает переговорный процесс с целью достижения справедливого и устойчивого мира.

«Перед началом переговоров провели финальную подготовку с командой. Мы продолжаем переговорный процесс ради справедливого и устойчивого мира — ради возвращения всех наших людей, в том числе детей, которых незаконно депортировали в Россию», — отметил Умеров.

Он поблагодарил Турецкую Республику и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку Украины и за создание площадки для диалога.

По словам Умерова, Украина готова к прекращению огня и использует каждую, даже самую небольшую возможность для этого.

«И это возможно. Все технические механизмы прекращения огня хорошо известны. Единственное препятствие — неконструктивная позиция Москвы», — подчеркнул он.

Секретарь СНБО отметил, что Украина настаивает на проведении встречи лидеров, которая может стать ключевой для разблокировки политического прогресса.

«Мы были готовы к ней вчера. Готовы сегодня. И будем готовы завтра. Такая встреча способна разблокировать реальный политический прогресс. Россия должна продемонстрировать готовность», — подытожил Умеров.

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