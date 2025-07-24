Михаил Федоров существенно обновил состав заместителей

Назначены пять новых заместителей министра цифровой трансформации.

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Кабинет Министров назначил пять новых заместителей министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Соответствующие должности заняли Виталий Балашов, Наталья Деникеева, Валерия Коваль, Станислав Прибитько и Зоряна Стецюк.

Виталий Балашов ранее работал в ООО «ЭПАМ Диджитал», а в настоящее время военнослужащий. Параллельно исполняет обязанности техника-программиста в финансовом управлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Наталья Деникеева до назначения занимала должность директора директората по развитию ИТ-индустрии Министерства цифровой трансформации.

Валерия Коваль исполняла обязанности заместителя директора – начальника отдела развития электронных услуг на Едином государственном вебпортале электронных услуг в составе Департамента развития е-услуг Минцифры.

Станислав Прибитько ранее возглавлял директорат электронных коммуникаций и радиочастотного спектра министерства.

Зоряна Стецюк занимала должность директора директората по реинжинирингу публичных услуг Минцифры.

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