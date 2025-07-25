Тамила Ташева из «Голоса», поддержавшая в зале законопроект 12414, заявила, что будет голосовать за отмену его норм

Народный депутат от «Голоса» Тамила Ташева заявила, что проголосует за президентский законопроект, отменяющий основной массив норм законопроекта 12414, который она ранее поддержала.

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Как известно, начиная с середины дня 24 июля, ряд народных депутатов, голосовавших за законопроект 12414 относительно НАБУ и САП, начали публично писать о своей «ошибке». При этом еще утром 24 июля ряд нардепов опубликовали посты в его поддержку.

Соответствующие сообщения о своей «ошибке» с голосованием за законопроект 12414 сделали, в частности, народные депутаты Сергей Штепа, Жан Беленюк, Александр Васюк и другие. И даже Марьяна Безуглая, которая вышла 24 июля к митингующим против законопроекта 12414, заявила, что «почти готова голосовать за отмену закона», хотя неизвестно, с иронией или нет.

Народный депутат Игорь Фрис отметил, что «законность и право сегодня второстепенны. Сохранить бы государство. Здесь согласен безапелляционно», но «писать, как другие, про какую-то ошибку – не буду. Я умею читать законы и принимать решения. И нести за них ответственность. И исправлять свои решения тоже».

Напомним, одним из аргументов, прозвучавших от депутата Сергея Штепы, почему он голосовал «за», стало то, что он думал, что «был уверен, что вопрос согласован со всеми партнерами на высшем уровне», но впоследствии обнаружил «из комментариев Урсулы фон дер Ляйен и Линдси Грэма отсутствие такого согласования».

Иным образом планирует голосовать и Тамила Ташева от фракции «Голос», которая 22 июля поддержала законопроект 12414. Она также указала, что 24 июля поняла, что «процесс не был согласован».

«Да, я проголосовала за этот закон. Это было непростое решение, принятое в условиях сжатых сроков и ограниченной информированности. В то же время, и это звучало и признавалось многими — результативность системы последние годы вызывала много вопросов.

Сейчас уже понятно, что не весь процесс был должным образом согласован. Законопроект, в той редакции, которая была вынесена на голосование, вызвал беспокойство не только общества, но и международных партнеров. И это сигнал, который нельзя игнорировать», — отметила она.

«Президентом был внесен неотложный законопроект #13533, который отвечает всем общественным запросам и запросам международных партнеров. Он разрабатывался при участии всех сторон: в частности НАБУ и САП — которые принимали активное участие и призывали его поддержать. Наши международные партнеры в курсе этого процесса. Я ознакомилась с документом и считаю его сбалансированным и необходимым. Я поддерживаю этот законопроект. Верховная Рада должна как можно быстрее собраться, провести обсуждение и принять решение», — подчеркнула Ташева.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» проанализировала, как будут выглядеть соответствующие нормы УПК и закона о прокуратуре в случае принятия законопроекта Владимира Зеленского 13533, что в них останется от внесенных законопроектом 12414 новелл, а что — будет возвращено к предыдущему состоянию.

Президентский законопроект о НАБУ и САП оставляет возможность упрощенного порядка набора людей в прокуратуру из числа экс-правоохранителей.

Также законопроект Президента 13533 о НАБУ и САП поручает Кабмину и НАБУ внести изменения относительно запрета выезда сотрудников НАБУ за границу, кроме случаев служебных командировок, однако в соответствии с решением СНБО в 2023 году должностным лицам уже запретили выезд за границу — кроме служебных командировок и лечения.

Автор: Наталя Мамченко

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