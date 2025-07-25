Более 5 тысяч украинцев сменили имя с начала года — лидирует Киев

Минюст разъяснил, как подать заявление, какие документы нужны и сколько это стоит.

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За первые шесть месяцев 2025 года 5 017 граждан Украины воспользовались правом на смену имени. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Наиболее активно меняли имена в столице — киевляне подали 784 соответствующих заявления. Среди лидеров также Днепропетровская область (433 случая), Львовская (403), Одесская (359), Киевская (335) и Харьковская (255).

В Минюсте отмечают, что действующее законодательство четко регулирует порядок смены фамилии, имени и отчества — как для совершеннолетних граждан, так и для лиц в возрасте до 18 лет.

Куда обращаться, какие документы подавать и в какие сроки рассматриваются заявления на смену имени.

С какого возраста доступна услуга

С 16 лет — лицо имеет полное право самостоятельно сменить имя.

С 14 до 16 лет — при наличии письменного согласия родителей или опекуна.

Куда обращаться

Заявление о смене имени подается в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС) по месту проживания. Для лиц, которые постоянно проживают за границей, — в консульское учреждение.

Заявление подается в письменной форме при условии предъявления паспорта гражданина Украины. Для смены имени физическим лицом, достигшим 14-летнего возраста, вместе с заявлением подаются свидетельство о рождении и справка с места проживания.

Перечень необходимых документов

Заявление о смене имени;

Свидетельство о рождении заявителя;

Свидетельство о браке (если заявитель состоит в браке);

Свидетельство о расторжении брака (если брак расторгнут);

Свидетельства о рождении детей (если у заявителя есть малолетние или несовершеннолетние дети);

Свидетельства о смене имени заявителя, отца или матери (если ранее менялись);

Фотография заявителя;

Письменное обязательство заявителя, составленное в произвольной форме, с нотариально засвидетельствованной подлинностью подписи, о его осведомленности относительно установленной законом ответственности за предоставление недостоверных сведений и необходимости замены паспорта и других документов в случае смены имени (в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 3 главы 4 раздела III Правил государственной регистрации актов гражданского состояния в Украине);

Квитанция об оплате государственной пошлины.

Во время подачи заявления сотрудник ДРАЦСа сверяет указанные в нем сведения с предоставленными документами и, в случае личного обращения заявителя, предупреждает его об ответственности за предоставление ложных данных и о необходимости замены паспорта.

Если сменить имя желает физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста, к его заявлению обязательно прилагается письменное согласие родителей или опекуна. В большинстве случаев требуется согласие обоих родителей.

Стоимость услуги

Смена имени осуществляется после уплаты заявителем государственной пошлины, либо для граждан Украины, постоянно проживающих за границей, — после уплаты консульского сбора.

Текущая стоимость услуги составляет:

5,10 грн — за регистрацию смены фамилии, имени и отчества (кроме случая смены при регистрации брака);

51 грн — за повторную смену (не связанную с регистрацией брака).

Сроки рассмотрения заявления

Заявление о смене имени рассматривается в срок до трех месяцев с момента подачи. В случае наличия объективных оснований (например, необходимости дополнительных проверок, уточнения обстоятельств или получения ответов от других органов) этот срок может быть продлен, но не более чем до шести месяцев.

В течение этого периода орган госрегистрации направляет запросы в Национальную полицию для проверки наличия обстоятельств, которые могут быть основанием для отказа в смене имени. В частности, речь идет о:

открытых уголовных производствах в отношении заявителя;

непогашенной или неснятой судимости;

нахождении в розыске;

предоставлении заведомо ложных сведений в заявлении или документах.

После завершения проверки принимается решение о разрешении или отказе в смене имени. Отказ предоставляется в письменной форме с обоснованием причин.

Выдача свидетельства о смене имени

В случае положительного решения заявителю выдается письменное разрешение на смену имени, на основании которого он имеет право завершить процедуру. Для этого необходимо в течение трех месяцев с момента получения разрешения обратиться в тот же ДРАЦС, который его выдал, для внесения соответствующих изменений в актовые записи гражданского состояния и получения свидетельства о смене имени.

Если в течение трех месяцев со дня выдачи разрешения на смену имени лицо не обратится для государственной регистрации, разрешение утрачивает силу, и вся процедура должна быть начата заново. То есть в этом случае придется снова подавать заявление, пакет документов и проходить весь путь заново — включая проверки и ожидание решения.

После регистрации смены имени гражданину также необходимо будет обратиться в соответствующие органы для обновления своих документов — в частности, паспорта, идентификационного кода, документов об образовании, прав собственности и других — в соответствии с новым именем, указанным в свидетельстве.

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