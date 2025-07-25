Более 5 тысяч украинцев сменили имя с начала года — лидирует Киев

За первые шесть месяцев 2025 года 5 017 граждан Украины воспользовались правом на смену имени. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
Наиболее активно меняли имена в столице — киевляне подали 784 соответствующих заявления. Среди лидеров также Днепропетровская область (433 случая), Львовская (403), Одесская (359), Киевская (335) и Харьковская (255).
В Минюсте отмечают, что действующее законодательство четко регулирует порядок смены фамилии, имени и отчества — как для совершеннолетних граждан, так и для лиц в возрасте до 18 лет.
Куда обращаться, какие документы подавать и в какие сроки рассматриваются заявления на смену имени.
С какого возраста доступна услуга
Куда обращаться
Заявление о смене имени подается в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС) по месту проживания. Для лиц, которые постоянно проживают за границей, — в консульское учреждение.
Заявление подается в письменной форме при условии предъявления паспорта гражданина Украины. Для смены имени физическим лицом, достигшим 14-летнего возраста, вместе с заявлением подаются свидетельство о рождении и справка с места проживания.
Перечень необходимых документов
Во время подачи заявления сотрудник ДРАЦСа сверяет указанные в нем сведения с предоставленными документами и, в случае личного обращения заявителя, предупреждает его об ответственности за предоставление ложных данных и о необходимости замены паспорта.
Если сменить имя желает физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста, к его заявлению обязательно прилагается письменное согласие родителей или опекуна. В большинстве случаев требуется согласие обоих родителей.
Стоимость услуги
Смена имени осуществляется после уплаты заявителем государственной пошлины, либо для граждан Украины, постоянно проживающих за границей, — после уплаты консульского сбора.
Текущая стоимость услуги составляет:
Сроки рассмотрения заявления
Заявление о смене имени рассматривается в срок до трех месяцев с момента подачи. В случае наличия объективных оснований (например, необходимости дополнительных проверок, уточнения обстоятельств или получения ответов от других органов) этот срок может быть продлен, но не более чем до шести месяцев.
В течение этого периода орган госрегистрации направляет запросы в Национальную полицию для проверки наличия обстоятельств, которые могут быть основанием для отказа в смене имени. В частности, речь идет о:
После завершения проверки принимается решение о разрешении или отказе в смене имени. Отказ предоставляется в письменной форме с обоснованием причин.
Выдача свидетельства о смене имени
В случае положительного решения заявителю выдается письменное разрешение на смену имени, на основании которого он имеет право завершить процедуру. Для этого необходимо в течение трех месяцев с момента получения разрешения обратиться в тот же ДРАЦС, который его выдал, для внесения соответствующих изменений в актовые записи гражданского состояния и получения свидетельства о смене имени.
Если в течение трех месяцев со дня выдачи разрешения на смену имени лицо не обратится для государственной регистрации, разрешение утрачивает силу, и вся процедура должна быть начата заново. То есть в этом случае придется снова подавать заявление, пакет документов и проходить весь путь заново — включая проверки и ожидание решения.
После регистрации смены имени гражданину также необходимо будет обратиться в соответствующие органы для обновления своих документов — в частности, паспорта, идентификационного кода, документов об образовании, прав собственности и других — в соответствии с новым именем, указанным в свидетельстве.
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