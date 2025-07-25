Понад 5 тисяч українців змінили ім’я з початку року — лідирує Київ

За перші шість місяців 2025 року 5 017 громадян України скористалися правом на зміну імені. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
Найактивніше змінювали імена у столиці — кияни подали 784 відповідні заяви. Серед лідерів також Дніпропетровська область (433 випадки), Львівська (403), Одеська (359), Київська (335) та Харківська (255).
У Мін’юсті зазначають, що чинне законодавство чітко регулює порядок зміни прізвища, імені та по батькові — як для повнолітніх громадян, так і для осіб віком до 18 років.
Куди звертатися, які документи подавати та в які строки розглядаються заяви для зміни імені.
З якого віку доступна послуга
Куди звертатися
Заява про зміну імені подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за місцем проживання. Для осіб, які постійно проживають за кордоном, — до консульської установи.
Заява про зміну імені подається у письмовій формі за умови пред’явлення паспорта громадянина України. Для зміни імені фізичної особи, яка досягла чотирнадцятирічного віку, разом з відповідною заявою подається свідоцтво про народження та довідка з місця проживання.
Перелік необхідних документів
Під час подання заяви про зміну імені працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану звіряє вказані в ній відомості з поданими документами та у разі особистого звернення заявника, попереджає його про встановлену законодавством відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей і про необхідність обміну паспорта.
Якщо змінити ім’я хоче фізична особа, яка досягла 14-річного віку, до її заяви обов’язково додається письмова згода батьків або піклувальника. У більшості випадків потрібна згода обох батьків.
Вартість послуги
Зміна імені проводиться після сплати заявником державного мита або для громадян України, які постійно проживають за кордоном — сплати заявником консульського збору.
Поточна вартість послуги становить:
Строки розгляду заяви
Заява про зміну імені розглядається у строк до трьох місяців з дня її подання. У разі наявності об’єктивних підстав (наприклад, необхідності додаткових перевірок, уточнення обставин чи отримання відповідей від інших органів) цей строк може бути подовжено, але не більше ніж до шести місяців.
У межах цього періоду орган державної реєстрації звертається із запитами до Національної поліції, щоб перевірити наявність обставин, які можуть стати підставою для відмови у зміні імені. Зокрема, йдеться про:
Після завершення перевірки приймається рішення про дозвіл або відмову у зміні імені. Відмова надається у письмовій формі з обґрунтуванням причин.
Видача свідоцтва про зміну імені
У разі прийняття позитивного рішення, заявникові надається письмовий дозвіл на зміну імені, на підставі якого він має право завершити процедуру. Для цього необхідно протягом трьох місяців з моменту отримання дозволу звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, що його видав, для внесення відповідних змін до актових записів цивільного стану та отримання свідоцтва про зміну імені.
Якщо протягом трьох місяців з дня видачі дозволу на зміну імені особа не звернеться для державної реєстрації, дозвіл втрачає чинність, і вся процедура має бути розпочата заново. Тобто, у такому випадку необхідно буде знову подавати заяву, пакет документів та проходити весь шлях, включно з перевірками та очікуванням рішення.
Після реєстрації зміни імені громадянину також необхідно буде звернутися до відповідних органів для оновлення своїх документів, зокрема паспорта, ідентифікаційного коду, документів про освіту, прав власності тощо — відповідно до нового імені, зазначеного у свідоцтві.
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