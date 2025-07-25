Понад 5 тисяч українців змінили ім’я з початку року — лідирує Київ

Мін’юст роз’яснив, як подати заяву, які документи потрібні та скільки це коштує.

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За перші шість місяців 2025 року 5 017 громадян України скористалися правом на зміну імені. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Найактивніше змінювали імена у столиці — кияни подали 784 відповідні заяви. Серед лідерів також Дніпропетровська область (433 випадки), Львівська (403), Одеська (359), Київська (335) та Харківська (255).

У Мін’юсті зазначають, що чинне законодавство чітко регулює порядок зміни прізвища, імені та по батькові — як для повнолітніх громадян, так і для осіб віком до 18 років.

Куди звертатися, які документи подавати та в які строки розглядаються заяви для зміни імені.

З якого віку доступна послуга

З 16 років — особа має повне право самостійно змінити ім’я.

З 14 до 16 років — за письмовою згодою батьків або піклувальника.

Куди звертатися

Заява про зміну імені подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за місцем проживання. Для осіб, які постійно проживають за кордоном, — до консульської установи.

Заява про зміну імені подається у письмовій формі за умови пред’явлення паспорта громадянина України. Для зміни імені фізичної особи, яка досягла чотирнадцятирічного віку, разом з відповідною заявою подається свідоцтво про народження та довідка з місця проживання.

Перелік необхідних документів

Заява про зміну імені;

Свідоцтво про народження заявника;

Свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі);

Свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано);

Свідоцтва про народження дітей (у випадку, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);

Свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено;

Фотокартка заявника;

Письмове зобов’язання заявника, складене у довільній формі, справжність підпису на якому нотаріально засвідчена, про його обізнаність щодо встановленої законом відповідальності за повідомлення неправдивих відомостей і необхідність обміну паспорта та інших документів у разі зміни імені (у випадку, передбаченому абзацом 2 пункту 3 глави 4 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні);

Квитанція про сплату державного мита.

Під час подання заяви про зміну імені працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану звіряє вказані в ній відомості з поданими документами та у разі особистого звернення заявника, попереджає його про встановлену законодавством відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей і про необхідність обміну паспорта.

Якщо змінити ім’я хоче фізична особа, яка досягла 14-річного віку, до її заяви обов’язково додається письмова згода батьків або піклувальника. У більшості випадків потрібна згода обох батьків.

Вартість послуги

Зміна імені проводиться після сплати заявником державного мита або для громадян України, які постійно проживають за кордоном — сплати заявником консульського збору.

Поточна вартість послуги становить:

5,10 грн — за реєстрацію зміни прізвища, імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу);

51 грн — за повторну зміну (не пов’язану з реєстрацією шлюбу).

Строки розгляду заяви

Заява про зміну імені розглядається у строк до трьох місяців з дня її подання. У разі наявності об’єктивних підстав (наприклад, необхідності додаткових перевірок, уточнення обставин чи отримання відповідей від інших органів) цей строк може бути подовжено, але не більше ніж до шести місяців.

У межах цього періоду орган державної реєстрації звертається із запитами до Національної поліції, щоб перевірити наявність обставин, які можуть стати підставою для відмови у зміні імені. Зокрема, йдеться про:

відкриті кримінальні провадження щодо заявника;

непогашену або незняту судимість;

перебування у розшуку;

надання завідомо неправдивих відомостей у заяві чи поданих документах.

Після завершення перевірки приймається рішення про дозвіл або відмову у зміні імені. Відмова надається у письмовій формі з обґрунтуванням причин.

Видача свідоцтва про зміну імені

У разі прийняття позитивного рішення, заявникові надається письмовий дозвіл на зміну імені, на підставі якого він має право завершити процедуру. Для цього необхідно протягом трьох місяців з моменту отримання дозволу звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, що його видав, для внесення відповідних змін до актових записів цивільного стану та отримання свідоцтва про зміну імені.

Якщо протягом трьох місяців з дня видачі дозволу на зміну імені особа не звернеться для державної реєстрації, дозвіл втрачає чинність, і вся процедура має бути розпочата заново. Тобто, у такому випадку необхідно буде знову подавати заяву, пакет документів та проходити весь шлях, включно з перевірками та очікуванням рішення.

Після реєстрації зміни імені громадянину також необхідно буде звернутися до відповідних органів для оновлення своїх документів, зокрема паспорта, ідентифікаційного коду, документів про освіту, прав власності тощо — відповідно до нового імені, зазначеного у свідоцтві.

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