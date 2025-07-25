Бюджетная дыра в «Турботе» – суд арестовал экс-чиновника КГГА за растрату средств киевлян

Бывшего руководителя Департамента социальной и ветеранской политики КГГА подозревают в присвоении 75 млн грн.

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Соломенский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА. Суд также установил возможность внесения залога в размере 30 миллионов гривен. Меры пресечения будут действовать до 20 сентября 2025 года. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Экс-чиновника подозревают в присвоении бюджетных средств, выделенных на реализацию городской программы «Забота. Навстречу киевлянам». По данным следствия, подозреваемый действовал в составе организованной группы, в которую входили должностные лица департамента и предприниматели, предоставлявшие услуги киевлянам по договорам. Группа завладела 75 миллионами гривен из 150 миллионов, выделенных из бюджета Киева.

Действия бывшего руководителя департамента квалифицированы по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

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