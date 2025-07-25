Купить или сдать билеты на популярные поезда с 1 августа можно будет только после идентификации личности через «Дія.Підпис»

Новые правила идентификации личности не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих.

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С 1 августа «Укрзалізниця» вводит верификацию через «Дія.Підпис» для ряда популярных поездов – в «тестовом режиме».

«Продолжаем использовать все способы, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов. Поэтому с 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определённые внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через «Дія.Підпис», — отметили в госпредприятии.

На первом этапе внедрения изменений верификация потребуется на рейсы:

№105/106 Одесса — Киев;

№91/92 Львов — Киев;

№29/30 Киев — Ужгород;

№12 Львов — Одесса;

№27/28 Киев — Чоп.

«Приобретение билетов на эти рейсы через кассы будет недоступно.

Новые правила не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих. Защитники и защитницы по-прежнему могут бронировать и покупать такие билеты через специальный сервис «Укрзалізниці» и через «Армія+».

Автор: Наталя Мамченко

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