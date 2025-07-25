Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Купить или сдать билеты на популярные поезда с 1 августа можно будет только после идентификации личности через «Дія.Підпис»

13:43, 25 июля 2025
Новые правила идентификации личности не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих.
Купить или сдать билеты на популярные поезда с 1 августа можно будет только после идентификации личности через «Дія.Підпис»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 августа «Укрзалізниця» вводит верификацию через «Дія.Підпис» для ряда популярных поездов – в «тестовом режиме».

«Продолжаем использовать все способы, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов. Поэтому с 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определённые внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через «Дія.Підпис», — отметили в госпредприятии.

На первом этапе внедрения изменений верификация потребуется на рейсы:

  • №105/106 Одесса — Киев;
  • №91/92 Львов — Киев;
  • №29/30 Киев — Ужгород;
  • №12 Львов — Одесса;
  • №27/28 Киев — Чоп.

«Приобретение билетов на эти рейсы через кассы будет недоступно.

Новые правила не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих. Защитники и защитницы по-прежнему могут бронировать и покупать такие билеты через специальный сервис «Укрзалізниці» и через «Армія+».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Тестирование общих знаний в сфере права для участников отбора на должности судей будет проходить с 5 по 26 августа

К тестированию допущены 7 239 кандидатов на должности судей и действующих судей.

Купить или сдать билеты на популярные поезда с 1 августа можно будет только после идентификации личности через «Дія.Підпис»

Новые правила идентификации личности не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих.

Тамила Ташева из «Голоса», поддержавшая в зале законопроект 12414, заявила, что будет голосовать за отмену его норм

Народный депутат от «Голоса» Тамила Ташева заявила, что проголосует за президентский законопроект, отменяющий основной массив норм законопроекта 12414, который она ранее поддержала.

Тестирование на знание истории украинской государственности успешно сдали 7 239 кандидатов и судей

Следующий этап – тестирование на знание норм права, начнется с 5 августа.

Руслан Стефанчук сообщил, что заседание Верховной Рады, на котором планируется отменить нормы закона 12414, назначено на 31 июля

Законопроект Президента Зеленского 13533 планируется принять сразу в целом.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва