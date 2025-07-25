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В Тернополе произошел взрыв в многоэтажке: предварительно — сдетонировала боевая граната Ф-1

20:05, 25 июля 2025
В Тернополе в многоэтажке произошел взрыв в результате которого погибли люди.
В Тернополе произошел взрыв в многоэтажке: предварительно — сдетонировала боевая граната Ф-1
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В одной из квартир на улице Владимира Винниченко в Тернополе 25 июля произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила полиция Тернопольской области.

Информация об инциденте поступила в полицию около 12:00 от диспетчера ГСЧС. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Тернопольского районного управления полиции и другие экстренные службы.

По предварительным данным, взрыв произошел в квартире на третьем этаже. Во время осмотра помещения полицейские обнаружили тела двух человек — предварительно, это 39-летний мужчина и его 66-летняя мать.

Предварительно установлено, что в квартире сдетонировала боевая граната Ф-1. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

На месте происшествия в настоящее время работают полицейские и другие соответствующие службы.

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