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Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

14:05, 25 июля 2025
Военное положение и мобилизация в Украине продлены до ноября.
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы №13471 и №13472, которые продлевают военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней — до 5 ноября 2025 года. Об этом свидетельствуют карточки законопроектов на сайте Верховной Рады.

Оба закона вступят в силу с 7 августа 2025 года. Это уже 16-е продление военного положения в Украине с начала полномасштабного вторжения России.

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