У Львові розтратили 1,7 млн грн, призначених на ліквідацію наслідків ракетного удару — двом керівникам райадміністрацій оголосили підозру

Правоохоронці підозрюють двох керівників райадміністрацій Львова у розтраті 1,7 млн грн бюджетних коштів.

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У Львові двом керівницям районних адміністрацій оголошено підозру у справі про розтрату коштів, виділених на подолання наслідків ракетного обстрілу. Про це поінформували в Офісі Генерального прокурора.

Йдеться про 1,7 мільйона гривень з міського бюджету.

Виконувачці обовʼязків керівника Франківської районної адміністрації та керівниці Галицької районної адміністрації Львова повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідство встановило, що вони безпідставно погодили проектно-кошторисну документацію директорові комунального підприємства Львівської міської ради, яке виконувало аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків на вулиці Стрийській після ракетного удару по Львову в липні 2023 року.

Зазначається, що підрядник штучно завищив вартість віконних блоків та інших будівельних матеріалів під час проведення ремонту дахів, несучих стін та встановлення нових вікон у постраждалих будинках. У результаті таких дій, згідно з висновками експертиз, фігурант незаконно заволодів коштами з місцевого бюджету, виділених на ліквідацію наслідків ракетного удару на загальну суму понад 1,7 млн грн.

Директору комунального підприємства прокурори також повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах.

Наразі готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

ЗМІ повідомляли про обшуки у Львівській міськраді пов’язані з розтратою бюджетних коштів, але мер Львова Андрій Садовий заявив, що у міській раді немає обшуків.

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