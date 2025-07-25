В Украину вернули «Требник» с подписью митрополита Шептицкого, утраченный во время Второй мировой

Уникальный старопечатный экземпляр 1844 года с подписью Шептицкого снова в Украине.

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Служба внешней разведки Украины (СВРУ) нашла и вернула в Украину редкое старинное издание — молитвенную книгу «Требник» 1844 года, содержащую личную подпись митрополита Андрея Шептицкого, выдающегося религиозного и общественного деятеля ХХ века. Об этом сообщила пресс-служба СВРУ.

На одной из страниц книги сохранилась надпись: «Предложено во время канонической визитации 1902 года, дня 10 мая месяца в селе Костенов» с подписью Шептицкого. Эта запись подтверждает, что «Требник» использовался во время канонической визитации митрополита в селе Костенев на Львовщине.

По местным преданиям, книга была утеряна во время Второй мировой войны, когда храм в Костеневе ограбили, а часть церковного архива была уничтожена или распылена. Судьба старопечатного издания оставалась неизвестной на протяжении десятилетий.

СЗРУ провела сложную многоэтапную операцию, чтобы вернуть этот уникальный историко-религиозный памятник. Сейчас «Требник» передан Министерству культуры и стратегических коммуникаций Украины.

«Возвращение этого экземпляра с маргиналией Шептицкого восстанавливает часть утраченного духовного наследия Украины. «Требник» является не только памятником печатного и богослужебного искусства, но и свидетельством личной роли митрополита в жизни прихода», — отметили в СЗРУ.

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