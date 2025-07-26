Обворовали предприятие почти на 40 тысяч: в Хмельницкой области судили супругов

Суд учел раскаяние и малолетних детей при определении наказания фигурантам.

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Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области признал 32-летнего жителя Шепетовщины и его 25-летнюю гражданскую жену виновными в краже, соединенной с проникновением в другое помещение, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Суд назначил мужчине 6 лет лишения свободы, женщине – 5 лет, однако освободил ее от отбывания наказания с испытанием на 2 года испытательного срока и взыскал с обоих в пользу потерпевшего солидарно 32 461 грн материального и 10 000 грн морального вреда.

Искреннее раскаяние обвиняемых и активное содействие раскрытию преступления суд признал обстоятельствами, смягчающими им наказание. Также принял во внимание, что на содержании у них малолетние дети, а также позицию потерпевшего, просившего строгого наказания, и прокурора, который считал возможным исправление обвиняемой без реального лишения свободы.

По приговору, 18 ноября 2023 в поселке Ярмолинцы гражданские супруги через окно проникли в помещение предприятия, откуда в портфеле и мешке вынесло имущества на 38 321 грн. Кабель продали, остальные – не успели, отдали полиции.

В ходе судебного разбирательства дела обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.

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