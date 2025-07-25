Законодателем не установлена четкая процессуальная форма обращения стороны в суд на устранение недостатков апелляционной жалобы — КУС ВС

Суд апелляционной инстанции оставил апелляционную жалобу без движения, ссылаясь на несоответствие требований стороны защиты положениям ст. 420 УПК, поскольку содержание апелляционной жалобы не содержало доводов, которые служили бы основанием для принятия судом нового оправдательного приговора.

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В УПК не установлена форма устранения недостатков апелляционной жалобы, оставленной без движения в порядке ст. 399 УПК. Такое устранение недостатков, связанных с ее содержанием, осуществляется путем внесения изменений или дополнений в апелляционную жалобу или путем подачи новой апелляционной жалобы. К полномочиям стороны уголовного производства относится формулирование и обоснование своих требований, которые могут быть уточнены ею во время апелляционного рассмотрения.

На этом акцентировал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 7 мая 2025 года по делу №759/5489/23.

Обстоятельства дела

Местный суд признал виновным и приговорил обвиняемого по ч. 1 ст. 286 УК. Апелляционный суд вернул апелляционную жалобу защитника на этот приговор на основании статей 399, 407 УПК.

В кассационной жалобе защитник указывает, что во исполнение определения апелляционного суда об оставлении апелляционной жалобы без движения им подано заявление об устранении недостатков, однако апелляционный суд в нарушение требований ч. 2 ст. 399 УПК вернул апелляционную жалобу из-за непредставления стороной защиты именно апелляционной жалобы с устраненными недостатками, что, по мнению защитника, свидетельствует о чрезмерном формализме, ведь действующим уголовным законодательством не определен порядок устранения недостатков, кроме того, что это должно происходить в срок, установленный судом, без предъявления каких-либо дополнительных формальных требований.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что по смыслу статей 396, 399 УПК законодателем не установлена четкая процессуальная форма обращения стороны в суд на устранение недостатков апелляционной жалобы. Вместо этого, как указано в решении ОП КУС ВС от 20.06.2018 по делу № 303/3779/16-к, устранение недостатков апелляционной жалобы, которые связаны с ее содержанием, осуществляется путем внесения изменений или дополнений в апелляционную жалобу, или путем подачи новой апелляционной жалобы.

В первоначальной апелляционной жалобе защитник просил отменить приговор местного суда, вынести решение, которым лицо оправдать, а уголовное производство закрыть, однако суд апелляционной инстанции оставил апелляционную жалобу без движения, ссылаясь на несоответствие требований стороны защиты положениям ст. 420 УПК, поскольку содержание апелляционной жалобы не содержало доводов, которые служили бы основанием для принятия судом нового оправдательного приговора.

Оставляя апелляционную жалобу без движения, суд апелляционной инстанции в своем определении не указал, что стороне защиты необходимо устранить недостатки путем подачи новой апелляционной жалобы или в новой редакции с устраненными недостатками.

Как усматривается из поданного заявления об устранении недостатков, сторона защиты, ссылаясь на положения статей 407, 409 УПК, во исполнение определения об оставлении без движения изменила требования, изложенные в первоначальной апелляционной жалобе, и просила отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство.

Исходя из изложенного, учитывая, что уголовным процессуальным законом не установлена форма устранения недостатков апелляционной жалобы, оставленной в порядке ч. 1 ст. 399 УПК без движения, суд апелляционной инстанции не предъявлял заявителю требования о подаче новой апелляционной жалобы, КУС приходит к убеждению, что суд апелляционной инстанции преждевременно вернул апелляционную жалобу.

Вопрос о формулировании своих требований перед судом апелляционной инстанции и их обосновании относится к полномочиям стороны уголовного процесса и, с учетом положений статей 403, 407 УПК, может быть уточнен ею во время апелляционного рассмотрения уголовного производства.

Автор: Наталя Мамченко

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